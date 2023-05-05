С начала полномасштабного конфликта РФ и Украины в феврале 2022 года США выделили Киеву военную помощь в сумме $35,7 млрд, сообщила пресс-служба Пентагона. Там уточнили: в общей сложности с начала работы президента США Джо Байдена Вашингтон направил Украине свыше $36,4 млрд на оказание помощи в области безопасности. Из них более $35,7 млрд с начала «‎неспровоцированного и жестокого вторжения России 24 февраля 2022 года»‎, говорится в сообщении ведомства.

Пентагон уточняет: Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили от США свыше 1600 переносных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Stinger, 10 тыс. противотанковых установок Javelin, а также 160 гаубиц Howitzer и 1,5 млн снарядов к ним, 38 комплексов HIMARS, 31 танк Abrams и 45 советских танков T-72Б и др.

3 мая Пентагон объявил, что выделит Киеву очередной пакет военной помощи на сумму $300 млн. Этот пакет стал 37-м по счету с августа 2021 года. В него вошли боеприпасы для комплексов HIMARS, а также дополнительные артиллерийские и минометные снаряды, противотанковые средства, тяжелое транспортное оборудование и запасные части для полевой техники.

Ранее представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон передал Украине почти 100% военной помощи, которую Киев запросил для проведения весеннего контрнаступления. Политик анонсировал «очень-очень скорое» начало новых поставок.

На фоне сообщений Пентагона о поставках нового пакета американской помощи Украине глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что после начала «‎спецоперации»‎ (так власти России называют конфликт с Украиной) Запад задействовал против России военный потенциал и возможности почти всех стран НАТО.

В сентябре 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил, что армия России в Украине противостоит «фактически всей военной машине коллективного Запада».

Как ранее писал TRT на русском, Украина перестала передавать США и другим союзникам детали готовящегося весеннего контрнаступления. Это вызвано опасениями, что страны Запада вновь могут допустить утечку секретной информации, которая может нарушить военные планы Киева.

Politico со ссылкой на европейских чиновников сообщает, что официальные лица Украины работают над предотвращением широкого распространения подробностей, связанных с боевыми задачами Киева.

Собеседники издания среди украинских чиновников подтвердили, что Киев после случая с утечкой секретных данных Пентагона хочет предотвратить повторную утечку конфиденциальной информации. Газета уточняет: при этом Украина, США и Евросоюз по-прежнему обмениваются базовыми разведданными. Неназванный украинский депутат в разговоре с Politico уточнил, что в детали планируемого контрнаступления посвящены всего несколько человек в стране.