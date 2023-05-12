Турция начнет серийную реализацию модернизированных самолетов F-16 уже в этом году. Они получат название F-16 Özgür. Об этом заявил глава турецкого Управления оборонной промышленности (SSB) Исмаил Демир. Его слова приводит агентство «‎Анадолу»‎.

Отвечая на вопросы участников симпозиума «Век оборонной промышленности Турции», организованного аналитическим центром SETA, Демир уточнил: модернизированные истребители можно будет увидеть на поле боя уже в 2023 году. «‎Мы это увидим. Поскольку [модификация] Block-30 уже собрана со всеми необходимыми элементами. Серийная реализация будет может быть запущена уже в 2023 году»‎, — подчеркнул Демир.

По его словам, SSB также заключило контракты на разработку модификаций Block-40 и Block-50. «‎Наши проекты по модернизации [самолетов] позволят Турции стать независимой и компетентной страной в вопросе F-16‎»‎, — подчеркнул глава SSB.

Как сообщало агентство AP, в апреле США согласились поставить Турции программное обеспечение на сумму $259 млн для модернизации парка истребителей F-16.

Reuters уточняет: эта сделка не связана с запросом Турции на поставку новых истребителей F-16 на сумму $20 млрд и почти 80 комплектов для модернизации, которые Анкара запросила в октябре 2021 года.

Турецкие микрочипы

Исмаил Демир также рассказал о работе над производством отечественных микрочипов. По его словам, компания TÜYAR, созданная с этой целью, начала свою работу в Лаборатории полупроводниковых технологий, подведомственной TÜBİTAK. Демир подчеркнул, что производство микрочипов требует значительных инвестиций.

«‎‎В настоящее время это поле пока не занято в Турции, требуется большой объем инвестиций. TÜYAR начала работу над созданием метода, который позволит снизить начальные инвестиции и сделать наш технологический путь более практичным и быстрым. Если мы рассмотрим это в целом, то в оборонном секторе потребность в микрочипах будет большой», — пояснил глава SSB.

Затраты снижаются за счет отечественных продуктов

Исмаил Демир также уточнил, что национальный боевой самолет 5-го поколения KAAN не предназначен для посадки на новейший десантный корабль TCG Anadolu, спущенный на воду в апреле. Однако для штурмовика HÜRJET проводятся исследования в этом направлении.

По словам главы SSB, беспилотники Bayraktar TB3, Bayraktar Kızılelma, ANKA-3, а также самолеты HÜRJET будут «менять правила игры» благодаря тому, что получат возможность приземляться на TCG Anadolu. Помимо этого, корабль имеет большинство особенностей классических авианосцев.

Комментируя заявление, что «‎доля оборонной промышленности в ВВП Турции уменьшилась»‎, Демир отметил: это произошло за счет того, что появилось гораздо больше отечественных платформ и продуктов, что позволило снизить расходы. «‎Затраты на обслуживание, ремонт и техническое обслуживание начали значительно снижаться. У нас большие амбиции. Реализация наших амбициозных проектов требует определенных финансовых затрат. Количество проектов постепенно увеличивается‎»‎, — пояснил Демир.

Возможности азербайджанских Су-25 будут увеличены

По мере того, как будут видны возможности таких проектов, как KAAN, некоторые страны захотят стать партнерами Турции в разработке этого самолета, а некоторые — покупателями. Двери открыты для всех, подчеркнул глава SSB. Он уточнил: Турция поможет модернизировать Су-25, имеющиеся на вооружении у ВВС Азербайджана. «В Азербайджане у нас есть проекты, связанные с интеграцией систем [Су-25] и внедрением умных систем, они реализуются», — заявил Демир.