Украинские силы начали «формировать» операции для подготовки контрнаступления против российских войск. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного военного представителя США.

Операции, о которых идет речь, — нанесение ударов по российским складам оружия, командным центрам, бронетанковым и артиллерийским системам. Удары нужны для того, чтобы подготовить поле боя для контрнаступления ВСУ.

Это стандартная тактика перед крупными операциями, уточнил чиновник. Аналогичную подготовку Украина вела в конце августа-начале сентября 2022 года, перед началом контрнаступления в южной и северо-восточной частях страны — в районе Харькова и Херсона.

По словам высокопоставленного военного представителя США, которого цитирует CNN, эти подготовительные операции могут продолжаться в течение многих дней, прежде чем начнется основная часть запланированного наступления ВСУ.

Когда может начаться контрнаступление Украины?

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву все еще нужно «немного больше времени» для начала контрнаступления, поскольку страна все еще не получила весь объем обещанной Западом военной помощи, в том числе танков.

«С [тем, что у нас есть] мы можем идти вперед и добиться успеха, — заявил Зеленский 10 мая. — Но мы потеряем много людей. Я считаю, что это неприемлемо. Поэтому нам нужно подождать. Нам нужно еще немного времени».

Собеседник CNN отметил, что операции по формированию также могут быть предназначены для того, чтобы сбить противника с толку. Такая тактика использовалась прошлым летом при освобождении Харьковской области.

Во время «‎формирования поля боя»‎ на Херсонском направлении ВСУ наносили дальние атаки на мосты, склады с боеприпасами и командные центры. Большинство из них были выполнены HIMARS.

Однако в отличие от успешного контрнаступления прошлым летом нынешний рывок ВСУ не станет сюрпризом для России — о том, что Украина планирует начать наступление, украинские чиновники говорят еще с января этого года.

Однако до сих пор неизвестными остаются цели наступательной операции, масштабы и последствия, а главное — когда оно начнется и на каком направлении. Пока наиболее ожесточенные бои между ВСУ и российскими военными, в том числе бойцами ЧВК «‎Вагнера»,‎ идут под Бахмутом на востоке Украины, недалеко от границы с Белгородской областью РФ.

Одна из версий, которую выдвигают аналитики, что украинское контрнаступление — это хитрая информационная стратегия, чья задача сбить с толку российских военных, а также мобилизовать украинцев и активизировать помощь Запада Киеву, пишет BBC.

Как ранее писал TRT на русском, Великобритания готовится поставить Украине дальнобойные ракеты дальностью до 300 км. Запрошенные характеристики и возможности оружия соответствуют британским крылатым ракетам воздушного базирования Storm Shadow. Они могут быть установлены на самолеты советского образца, имеющиеся у ВВС Украины.

Признаки готовящегося наступления

Среди признаков того, что Украина действительно готовится к операции — увеличение поставок западных вооружений в последние месяцы и их номенклатура. США в своих последних пакетах помощи Киеву направляла в основном боеприпасы, но есть и пункты, которые можно относить только к ведению маневренной войны: боеприпасы для разминирования и разграждения, тягачи для транспортировки тяжелой техники.

Поставки подобной спецтехники говорят о подготовке наступления даже больше, чем когда в пакетах помощи фигурируют боевые машины, уточняет BBC.

Еще один признак того, что украинское наступление близится и РФ к нему готовится — решение оккупационной администрации Запорожской области (Россия включила ее в свой состав в сентябре 2022 года по результатам референдума, не признанного международным сообществом) «‎‎эвакуировать» жителей 18 населенных пунктов вглубь российской территории. Эвакуацию проводят в том числе в крупных городах — Токмак и Энергодар, где расположена Запорожская АЭС.

Паника у российских военкоров

После заявления Зеленского 11 мая российские военкоры начали массово сообщать о начале контрнаступления со стороны ВСУ на Бахмутском направлении и о прорыве линии фронта.

Корреспонденты российских каналов RT и ВГТРК отмечали движение колонн танков от Харькова в направлении границы с Белгородской областью России, наступательные действия на Бахмутском направлении, атаки под Майорском в Донецкой области и прорыв в районе Богдановки.

Первым об украинском контрнаступлении и якобы начавшемся окружении российских войск под Бахмутом сообщил военкор ВГТРК Евгений Поддубный.

Его заявление прокомментировал глава ЧВК «‎Вагнера»‎ Евгений Пригожин, заявив: «Вот и еще один мальчик видит волка. Только Самодовольная Красная Шапочка все еще думает, что это бабушка». ‎ В Минобороны РФ опровергли данные о начавшемся контрнаступлении Украины и прорыве фронта под Бахмутом.

«Заявления, распространенные отдельными телеграм-каналами об имевших место «прорывах обороны» на различных участках линии боевого соприкосновения не соответствуют действительности», — заявили в министерстве.

Пророссийские телеграм-каналы уже делали преждевременные заявления о начавшемся контрнаступлении ВСУ в мае. Тогда глава ЧВК «‎Вагнера»‎ Евгений Пригожин заявил: «Я считаю, что контрнаступление украинской армии уже, собственно говоря, началось».