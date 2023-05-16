Евросоюз планирует проложить подводный интернет-кабель через Черное море. Цель проекта — улучшить связь ЕС с Грузией и регионом Кавказа, а также снизить зависимость от линий, проходящих через Россию. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на документ Еврокомиссии.

Стоимость проекта — €45 млн, его протяженность — 1,1 тыс. км. Кабель, по данным издания, свяжет европейские страны с кавказским регионом. В Еврокомиссии уточняют, что цель проекта — снизить «зависимость региона от наземной оптоволоконной связи, проходящей транзитом через Россию».

По данным FT, Брюссель и Тбилиси условились о необходимости проложить такой кабель в 2021 году. Однако начавшаяся война РФ и Украины придала проекту дополнительный импульс, отметил собеседник издания на условиях анонимности. В то же время газета уточняет: в ЕС все еще имеются вопросы о о целесообразности проекта и сроках его реализации.

Интернет-кабели попали под пристальное внимание из-за глобальных опасений по поводу шпионажа: наземные линии и станции, где подводные кабели выходят на берег, считаются уязвимыми для перехвата правительствами, хакерами и ворами, пишет FT.

Обеспокоенность по поводу преднамеренного саботажа подводных кабелей и другой морской инфраструктуры также возросла после многочисленных взрывов на газопроводе «Северный поток» в сентябре прошлого года.

Так, по данным газеты, в 2021 и 2022 годах были повреждены два кабеля у берегов Норвегии. Это вызвало опасения по поводу злонамеренных атак.

Ранее TRT на русском писал, что корабли российского ВМФ картографируют морские кабели и газопроводы в водах вокруг скандинавских стран. В совместном расследовании общественных телерадиокомпаний Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции говорится, что российское океанографическое судно «‎‎Адмирал Владимирский», предположительно, картографировал ветряные электростанции, газопроводы, силовые и интернет-кабели в Балтийском и Северном морях у побережья скандинавских стран.

Вещательные компании отследили маршрут корабля и обнаружили, что в течение месяца он перемещался по северным водам с выключенным транспондером, чтобы оставаться незамеченным. Маршрут проходил мимо ветряных электростанций, а также через военно-морские тренировочные полигоны шведских вооруженных сил, уточняют журналисты.

Когда съемочная группа датской общественной телекомпании DR подошла к кораблю в море между Швецией и Данией, на палубе появился человек в маске, который, по-видимому, был одет в бронежилет и вооружен автоматом, и инцидент был заснят на камеру.

Кабели из ЕС тянутся к Кавказу

По словам источников FT, возможность проложить кабель через Черное море также изучает британский гигант в сфере мобильной связи и интернета Vodafone. Его проект называется Kardessa. Кабель от Vodafone, как ожидается, соединит Украину с Болгарией, Турцией и Грузией, а затем пройдет под землей до Армении, Казахстана и дальше пойдет в Азию.

У Евросоюза также есть программа Global Gateway, согласно которой Брюссель планирует проложить через Черное море электрокабель. Он свяжет Грузию и Азербайджан с Румынией и Венгрией. Как отмечает FT, цель проекта — усилить «безопасность поставок» ЕС.

Соглашение о прокладке электрокабеля страны и ЕС подписали в декабре 2022 года. Брюссель выделит на проект €2,3 млрд. Кабель будет ориентирован на продажу электроэнергии, произведенной в Азербайджане и Грузии, в Европу.

Премьера-министр Грузии Ираклий Гарибашвили уточнил, что Тбилиси уже заказал исследование экономической целесообразности прокладки электрокабеля, оно завершится в 2024 году.