Исламский банк развития (ИБР) выделит $450 млн для реализации проектов в приоритетных сферах экономики Таджикистана. Об этом говорится в заявлении министерства экономического развития республики.

12 мая в Джидде, Саудовская Аравия, прошла встреча министра экономического развития и торговли Таджикистана Завки Завкизода и президента ИБР Мухаммада Сулеймана аль-Джассера. По ее итогам министр заявил: ИБР выделит республике более $450 млн на реализацию приоритетных проектов Таджикистана.

Политик попросил президента Группы ИБР сосредоточить внимание на приоритетных направлениях национальной экономики, в том числе на развитии зеленой энергетики, особенно на проекте строительства Рогунской ГЭС — в этом году ИБР выделил на нее $150 млн.

Также инвестиции пойдут на проект дороги Гулистон-Фархор-Пяндж-Дусти, орошение сельскохозяйственных земель и сферу образования в Таджикистане. Кроме того, ИБР направит инвестиции на создание в республике текстильных предприятий, логистических центров, производство халяльной продукции, развитие торговли и туризма, традиционное и исламское банковское дело и др.

Глава банка, в свою очередь, уточнил, что делегация ИБР посетит Таджикистан в мае-июне этого года, чтобы обсудить реализацию инвестиционных проектов. Исламский банк развития основан в 1973 году. Самый крупный из 57 акционеров банка — Саудовская Аравия. Таджикистан присоединился к банку в 1996 году.

По данным портала ИБР, в республике банк профинансировал 94 проекта, из них 68 уже завершены, 26 находятся на этапе реализации. Общая сумма инвестиций в Таджикистан от ИБР, по оценке министра Завкизода, превышает $641 млн. Эти средства были направлены на проекты в образовании, здравоохранении, энергетике, транспорте, ирригации и других приоритетных социально-экономических сферах республики.