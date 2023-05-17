Турция проведет второй тур президентских выборов 28 мая, поскольку 14 мая, в первом туре, действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,5% голосов — чуть меньше 50,1%-го порога, необходимого для победы. Его главный оппонент Кемаль Кылычдароглу получил только 44,89% голосов.

Для политологов проведение второго тура голосования в стране стало свидетельством ее приверженности делу защиты демократии.

«Подавляющее большинство турок, принявших участие в выборах, доказало, что традиции демократии в Турции имеют глубокие корни», — заявила TRT Озден Зейнеп Октав, профессор факультета международных отношений Стамбульского университета Медениет.

В голосовании 14 мая соревновались более 30 политических партий и 150 независимых кандидатов в депутаты.

Омер Челик, официальный представитель Партии справедливости и развития (AK Parti), описал, что означает проведение выборов для Турции. По его словам, «самое большое богатство этой страны заключается в том, что граждане сами решают, кто будет управлять и руководить этой страной».

Всего было зарегистрировано 64,1 млн избирателей, из них около 5 млн проголосовали впервые. Около 1,7 млн представителей турецкой диаспоры зарегистрировались для голосования за рубежом.

В самой Турции на момент закрытия голосования около 17:00 в работе находилось около 192 тыс. урн для голосования.

По словам бывшего посла США в Анкаре Мэтью Брайзы, высокая явка избирателей в Турции (89%) на выборах — это «действительно большое достижение для демократии в Турции, и такие цифры, как количество избирателей, вызывают зависть у Соединенных Штатов, где высокой считается явка в 65%».

Отмечая высокую явку избирателей, Брайза, бывший сотрудник Белого дома и высокопоставленный чиновник Госдепартамента, считает, что это «показывает, насколько важна демократия для граждан Турции».

Некоторые опросы общественного мнения предсказывали победу Кылычдароглу. Брайза подчеркивает, насколько «заведомо неточными» эти опросы могут быть. Экс-дипломат напомнил, что на президентских выборах в США в 2020 году опросы также были «ужасно неточными». Аналогичная ситуация была и на выборах 2016 года.

«Поэтому я совсем не удивлен, что опросы [мнения] оказались неточными на этих турецких выборах, которые ставили Кемаля Кылычдароглу впереди президента Эрдогана. Я не думаю, что в этом есть что-то злонамеренное — я думаю, это обычное дело, что опросы общественного мнения во многих странах, включая США, в последние годы были неточными», — заявил Брайза.

Однако профессор Октав утверждает: «результаты доказали, что внешние опросы общественного мнения и антиэрдогановские новости, которые транслировали иностранные СМИ, не отражали действительность. Более того, такие опросы и новости укрепили мысль о том, что Кылычдароглу — агент США. Это привело к падению престижа Кылычдароглу в глазах многих в Турции».

Повторное голосование 28 мая станет первым в рамках новой избирательной системы Турции. Оба лидера президентской гонки, Эрдоган и Кылычдароглу, выразили оптимизм по поводу повторного голосования, каждый из них отметил, что рассчитывает на победу.

Брайза описывает это как «признак динамичности турецкой демократии, что оба кандидата, и Кылычдароглу, и Эрдоган верят, что они могут победить во втором туре президентских выборов».

«И я также думаю, что это хорошо, очень хорошо по сравнению с США, что действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган постоянно говорил, что будет уважать результаты выборов, и теперь мы снова видим, что он приветствует второй тур», — уточнил экс-дипломат.

Брайза отмечает, что «это резко контрастирует с Соединенными Штатами, где 6 января на Капитолийском холме произошли беспорядки, которые поставили под вопрос выживание американских демократических институтов, и это было позорно».

Экс-президент Дональд Трамп «на прошлой неделе отказался говорить, что он примет результаты президентских выборов 2024 года, какими бы они ни были, когда репортер CNN Кейтлан Коллинз спросила, его согласится ли он с итогами. Трамп ответил, что примет результаты, если выборы будут честными», — отметил Брайза.

Экс-посол напомнил: Трамп ошибочно утверждает, что выборы 2020 года были у него украдены, и «предполагает, что выборы 2024 года могут быть несправедливыми, и если он проиграет, то это будет потому, что выборы были украдены. Пример, поданный президентом Эрдоганом, резко контрастирует с позорным примером Дональда Трампа», — говорит Брайза.

Профессор Октав также подчеркивает важность проведения президентских выборов в Турции в год столетия основания республики.

«Выборы 2023 года очень много значат для турок, поскольку в 2023 году исполняется 100 лет Турецкой Республике. Кроме того, многие полагали, что AK Parti проиграет выборы, поскольку она правит более 20 лет и подвергается большой критике из-за растущей инфляции и экономических проблем», — говорит она. — «Интересно, что произошло ровно обратное, и AK Parti получила большинство в парламенте».