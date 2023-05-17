Украина получила французско-итальянский зенитный ракетный комплекс дальнего действия SAMP-T, сообщает газета La Stampa.

«‎В Украину прибыл франко-итальянский зенитно-ракетный комплекс, который будут обслуживать 20 местных специалистов‎», — говорится в статье.

Портал Defense News сообщает, что представитель главы МИД Италии Антонио Таджани подтвердил отправку SAMP-T Киеву. «В сотрудничестве с Францией мы завершаем отправку SAMP-T, хотя есть и другие инициативы, над которыми мы также работаем тайно», — сказал Таджани газете Corriere della Sera.

15 мая президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Лондон, продолжая свое европейское турне. На прошлой неделе украинский лидер посетил Финляндию, Италию, ФРГ и Францию, где встретился с лидерами этих стран, а также с Папой Римским. С премьером Италии Джорджой Мелони Зеленский, в частности, обсудил поставки вооружений.

Как ранее сообщало агентство «‎Анадолу»‎, 21 февраля премьер Мелони заявила, что Рим передаст Украине шестой пакет военной помощи, в том числе зенитно-ракетный комплекс SAMP-T. В начале марта украинское информационное агентство «Интерфакс-Украина» сообщило, что ВСУ рассчитывают получить комплексы SAMP-T и Patriot к началу мая.

Передача SAMP-T может ослабить Италию?

Поступивший на вооружение итальянской армии в 2013 году, SAMP-T представляет собой тактический противоракетный комплекс на базе грузовика, предназначенный для борьбы с крылатыми ракетами, пилотируемыми и беспилотными самолетами, и тактическими баллистическими ракетами. Система может поражать более крупные цели на дальности до 120 км.

Франция также включена в проект ракетного комплекса, поскольку Париж участвовал в его разработке. У Италии всего пять батарей SAMP-T, что вызывает опасения по поводу ослабления обороноспособности Италии, если она поставит одну Украине, отмечает Defense News.

В документе об оборонном бюджете на этот год содержались планы закупки шестой батареи для армии и еще пяти для защиты ВВС. «Если мы передаем Украине ракеты ПВО, мы должны взять их из наших запасов, и мы должны сделать это, не истощая их, и быть уверенными в качестве», — заявил в декабре итальянскому ежедневному изданию Il Messaggero министр обороны Италии Гвидо Кросетто.

Министр в начале мая заявил, что передача комплекска Украине уже идет, он станет частью шестого пакета оружия, отправленного Италией Киеву. Политик уточнил, что стоимость первых пяти пакетов вооружений обошлись Риму в €1 млрд.

Аналитики Defense News предположили, что сейчас, когда на вооружении находится всего пять батарей, Италия может поставить Украине свой более старый и более распространенный вид вооружений — ракеты Skyguard-Aspide. Это итальянская ракета класса «‎‎воздух-воздух» и «‎земля-воздух‎» средней дальности. Она оснащена полуактивной радиолокационной головкой самонаведения.

Как ранее писал TRT на русском, Великобритания предоставит Украине дополнительный пакет вооружений, куда войдут беспилотники дальнего действия и зенитно-ракетные комплексы. На прошлой неделе Великобритания объявила, что поставит Украине крылатые ракеты Storm Shadow с дальностью более 250 км. Тем самым Лондон стал первым из западных союзников Киева, выделившим дальнобойное оружие.

Во время визита Зеленского в Берлин стало известно, что правительство ФРГ выделит новый пакет военной помощи для Украины на сумму более €2,7 млрд. Этот пакет включает танки, зенитные системы и боеприпасы.