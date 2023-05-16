Великобритания предоставит Украине дополнительный пакет вооружений, куда войдут беспилотники дальнего действия и зенитно-ракетные комплексы. Об этом сообщает газета The Telegraph.

15 мая президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Лондон, продолжая свое европейское турне. На прошлой неделе украинский лидер посетил Финляндию, Италию, ФРГ и Францию, где встретился с лидерами этих стран, а также с Папой Римским.

Это уже второй визит Зеленского в Великобританию с тех пор, как Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года, отмечает Telegraph. Премьер-министр Риши Сунак, встретивший Зеленского в официальной резиденции Чекерс, заявил: «Ваше лидерство, храбрость и стойкость вашей страны вдохновляют всех нас».

Зеленский в ответ поблагодарил Великобританию за поддержку и заявил, что его обсуждения с премьером Сунаком будут касаться «очень важных вопросов, срочной поддержки Украины».

В сообщении, опубликованном 15 мая в официальном Telegram-канале Зеленского, говорится: «Сегодня — Лондон. Великобритания лидирует, когда речь идет о расширении наших возможностей на земле и в воздухе».

Какое оружие Лондон поставляет Украине?

Великобритания за последний год стала одним из основных военных союзников Украины. В прошлом году Лондон предоставил Украине военную поддержку на сумму 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (€2,6 млрд), поставил Киеву ракеты малой дальности и танки Challenger, а также обучил 15 тыс. украинских военнослужащих на британских военных базах.

На прошлой неделе Великобритания объявила, что поставит Украине крылатые ракеты Storm Shadow с дальностью более 250 км. Тем самым Лондон стал первым из западных союзников Киева, выделившим дальнобойное оружие.

По данным CNN, Киев обязался не использовать Storm Shadow для ударов по территории РФ, но допустил, что может применить для защиты «суверенной территории Украины».

Как ранее писал TRT на русском, до поставок британских ракет самым дальнобойным оружием в арсенале Украины были реактивные системы залпового огня HIMARS со снарядами GMLRS. Их дальность составляет около 80 км.

Во время Мюнхенской конференции в феврале 2023 года британский премьер пообещал, что Великобритания станет первым государством, которое предоставит Украине дальнобойное оружие. В офисе Сунака заявили, что Великобритания намерена поставить Украине еще сотни ракет ПВО, а также «дальнобойные ударные беспилотники» с радиусом действия более 200 км.

Сунак также заявил, что намерен обсудить с западными союзниками увеличение поддержки Украине. Добиваться этого британский премьер намерен на встрече лидеров G7 в японской Хиросиме 19-21 мая.

Как реагирует Россия?

В Кремле «весьма негативно» отнеслись к заявлению Лондона о поставках дальнобойных ракет Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что такой шаг «потребует адекватного ответа». «‎‎Мы относимся к этому [передаче Киеву британских вооружений] чрезвычайно негативно. Великобритания претендует на то, чтобы выбиться в передовые места среди тех стран, которые продолжают накачку вооружениями Украины», — заявил Песков.

В МИД РФ заявили, что своим решением Лондон подтвердил «беспрецедентный уровень своей вовлеченности в украинский конфликт». В министерстве отметили: передача британских дальнобойных ракет приведет к «серьезной эскалации обстановки» в зоне «‎‎спецоперации» (так власти РФ называют войну против Украины).

Ранее в ведомстве заявили, что считают любые поставки такого рода вооружений «‎красной линией»‎ и не доверяют заявлениям Киева о том, что тот не будет наносить удары по территории России. «Одно обстоятельство должно быть понятно всем: чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от своих границ», — заявил ранее президент РФ Владимир Путин.

В сентябре 2022 года Путин заявил, что армия России в Украине противостоит «фактически всей военной машине коллективного Запада».

Европейское турне Зеленского

14 мая Зеленский встречался с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который также пообещал поставить Украине десятки легких танков и бронемашин «в ближайшие недели». В Париже, однако, не назвали конкретные цифры и сроки поставок. Также Франция пообещала предоставить Киеву больше систем ПВО, но подробности не разглашаются.

Макрон также заявил, что Франция намерена обучить около 2 тыс. украинских солдат на своих базах в этом году и почти 4 тыс. других в Польше в рамках более широких европейских усилий. До Парижа Зеленского встречали в Берлине — это был его первый визит в ФРГ с начала войны.

Украинский лидер прибыл в Германию на следующий день после того, как правительство ФРГ объявило о новом пакете военной помощи для Украины на сумму более €2,7 млрд. Этот пакет включает танки, зенитные системы и боеприпасы.

Изначально канцлер ФРГ Олаф Шольц не решался предоставить Украине смертоносное оружие. Однако на фоне европейско-американских дебатов к концу 2022 года Германия стала одним из крупнейших поставщиков оружия Украины: страна поставила Киеву боевые танки Leopard 1 и 2, а также современную систему ПВО IRIS-T SLM.