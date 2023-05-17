Казахстан ведет переговоры о возможности транзита газа из России в Узбекистан. Об этом заявил министр энергетики страны Алмасадам Саткалиев. Его слова приводит казахстанское издание Atameken Business.

«В настоящее время обсуждается возможность транзита российского газа в Узбекистан, идут переговоры в достаточно конструктивном ключе», — уточнил Саткалиев.

Министр не назвал объемы предполагаемого транзита, отметив, что «это все является предметом переговоров».

«‎‎Тройственный газовый союз»

В ноябре 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой создания «‎‎тройственного газового союза» России, Казахстана и Узбекистана. В рамках проекта Путин предложил создать координационный механизм между тремя странами, развитие инфраструктуры потребления и транспортировки газа как для внутренних, так и для внешних рынков.

В декабре того же года министр энергетики Узбекистана Жорабек Мирзамахмудов сообщил, что Москва и Ташкент ведут переговоры о поставке российского газа через Казахстан. Политик, однако, уточнил: «это будет технический контракт», а не «тройственный газовый союз», предложенный Россией.

«Мы ведем переговоры исходя из национальных интересов, чтобы сотрудничать на основе коммерческого контракта, купли-продажи, а не через передачу своих энергосетей», — подчеркнул Мирзамахмудов.

Минэнерго Узбекистана уточняет, что республика производит около 52 млрд куб. м природного газа в год. Узбекистан с населением более 36 млн человек импортирует около 4 млрд куб. м, на экспорт идет 2,7 млрд куб. м. Почти весь объем экспорта отправляется в Китай.

Узбекистан в ноябре и декабре был вынужден прекратить экспорт газа из-за аномальных морозов и приостановки поставок газа из Туркменистана. В стране происходили массовые отключения электроэнергии, перебои с теплоснабжением и подачей газа потребителям.

В январе 2023-го премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов сообщил, что республика не получала от Москвы предложений о «‎‎тройственном газовом союзе». В Астане уточнили, что ведут с РФ переговоры по сотрудничеству в газовой сфере.

Переговоры «‎Газпрома»‎ с Ташкентом и Астаной

В январе газета «‎Коммерсант»‎ сообщила, что «Газпром» рассматривает возможность начать поставки газа транзитом через Казахстан в Узбекистан при помощи трубопровода Центральная Азия — Центр.

«Дорожная карта», подписанная Узбекистаном и «Газпромом» 24 января, предусматривает транзит газа из РФ по газопроводу Центральная Азия — Центр, проходящему по территории Казахстана и Узбекистана. При этом стороны пока не утвердили основные условия поставки газа в страну, говорится в статье.

Этот газопровод связывает Туркменистан с Россией через территорию Узбекистана и Казахстана, он был построен в 1960-1988 годах. Основной газопровод включает две ветки, а также несколько разветвлений. Его мощность — 40–50 млрд куб. м газа в год. 18 января «Газпром» сообщал о подписании «дорожной карты» по сотрудничеству в газовой отрасли с Казахстаном.

Помимо газопровода Центральная Азия — Центр из России в Узбекистан через территорию Казахстана проходит газопровод Бухара — Урал. Его протяженность — более 4,5 тыс. км, мощность — 8 млрд куб. м газа в год.

В 2020 году «Газпром» и «КазТрансГаз» создали рабочую группу для прокладки газопровода из российского Барнаула в казахстанский Усть-Каменогорск. Его планируемая мощность — 2,3 млрд куб. м газа в год.

Как ранее сообщал TRT на русском, Казахстан расширяет танкерный флот на Каспийском море для диверсификации экспортных поставок нефти и сокращения зависимости от российского транзита.

«Коммерсант» пишет, что в этом году «Казмортрансфлот» планирует закупить два нефтеналивных танкера дедвейтом по 8000 т. Эти суда Казахстан намерен использовать для поставок нефти в обход России через Азербайджан, уточняет газета. Новые суда нужны Казахстану для диверсификации экспортных поставок сырья, подчеркивает газета.

Сейчас 80% казахстанского экспорта проходит через РФ, отмечает «Коммерсантъ», в основном по двум трубопроводным маршрутам — трубе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) до порта Новороссийск и через трубопровод Атырау — Самара, после чего топливо следует в порт Усть-Луга на Балтике.

В 2022 году поставки по трубе через КТК неоднократно приостанавливались, отмечает газета. Потому Казахстан, с учетом текущей политической обстановки, приступил к поиску альтернативных маршрутов для доставки своего сырья в Европу.