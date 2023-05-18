В Ташкенте открыли офис для координации строительства железной дороги из Узбекистана через Афганистан в Пакистан. Об этом сообщает пресс-служба «‎Узбекистанских железных дорог»‎.

По данным пресс-службы, офис поможет наладить взаимодействие специалистов трех республик для разработки технико-экономических обоснований и ускорения строительства железной дороги. «Открытие проектного офиса в Ташкенте позволит специалистам более эффективно организовывать встречи лицом к лицу», — заявил 13 мая, на церемонии открытия офиса, Бахт-ур-Рехман Шарафат, глава Управления железных дорог Афганистана.

Посол Пакистана в Узбекистане Ахмед Фарук заявил, что маршрут сблизит Центральную Азию и Пакистан, а также откроет возможности для торговли со странами Аравийского моря. По словам дипломата, благодаря новой ж/д срок доставки грузов из Узбекистана в Пакистан сократится до 5 дней. Стоимость грузоперевозок при этом снизится на 40%. Поезда смогут перевозить до 15 млн тонн грузов в год.

Ташкент, Кабул и Исламабад обсуждают строительство железной дороги, которая свяжет три республики, еще с 2017 года. 75-километровый участок железной дороги, соединяющий Хайратон на юге Узбекистана с Мазари-Шарифом, был введен в эксплуатацию еще в 2011 году. Сейчас этот маршрут — один из основных транзитных путей для афганских товаров. Власти Афганистана получают от $2,5 до $4 млн в месяц от транзита по ж/д ветке.

В декабре 2018 года главы государственных железнодорожных компаний Афганистана, Казахстана, Пакистана, РФ и Узбекистана на встрече в Ташкенте обсудили строительство ж/д линии Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар. Представители стран объявили о своих обязательствах по созданию рабочей группы из пяти стран и финансового консорциума.

Работы должны были начаться в 2021 году, но из-за ухудшения политической обстановки в Афганистане переговоры пришлось отложить. Диалог по этому вопросу возобновился в 2022 году.

Узбекистан оценивает стоимость завершения работ на железной дороге в $4,6 млрд за пять лет. Официальные лица в Пакистане оценивают ее в $8,2 миллиарда.

Как ранее сообщал TRT на русском, в начале ноября Ташкент, Кабул и Исламабад договорились о продлении трансафганской железной дороги до Узбекистана. Проект был подписан еще в феврале 2021 года, до смены власти в Кабуле. Он предполагает строительство железнодорожной линии от узбекского Термеза до Мазари-Шарифа и Кабула в Афганистане, а затем в Пешавар в Пакистане. Длина маршрута — 573 км, стоимость — $5,96 млрд.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назвал железную дорогу «проектом века».