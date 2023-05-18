Ряд стран ЕС заявили о готовности передать Украине американские истребители F-16, однако США не позволяют проводить обучение украинских пилотов пользованию самолетом. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

По данным издания, Вашингтон запрещает проводить обучение, поскольку не намерен передавать самолеты Украине из-за их дороговизны. Помимо этого, в Пентагоне опасаются, что секретные технологии истребителя, в частности, его радар, могут попасть в руки противников. Для передачи самолетов Украине страны ЕС должны получить одобрение США, которые эти истребители произвели.

По словам собеседника NYT, без разрешения США страны Европы могут ознакомить украинских военных только с техническим языком и провести тактические уроки. Вместо передачи F-16 Вашингтон хочет сосредоточиться на поставках Киеву других вооружений, сообщил источник издания.

Другой собеседник NYT сообщил, что в администрации Джо Байдена все же обсуждают возможность выдать лицензии на реэкспорт F-16, чтобы позволить европейским союзникам Украины поставить ей истребители.

В тот же день издание Politico со ссылкой на свои источники сообщило, что Минобороны США не против передачи истребителей Киеву. Однако окончательное решение пока не принято.

По данным Politico, администрация Байдена сейчас столкнулась с новой усиленной кампанией давления со стороны Лондона, чтобы дать зеленый свет передаче F-16 Киеву.

Европейцы объединяются для закупки F-16

Украина за последний год неоднократно запрашивала у США F-16, но все время получала отказ. 17 мая помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в очередной раз подчеркнул, что Вашингтон по-прежнему не планирует поставлять Украине истребители F-16.

Нидерланды, Дания и Бельгия не раз сообщали, что готовы отправить Киеву американские истребители, стоящие на вооружении этих стран. 16 мая правительство Великобритании объявило, что премьер-министр Риши Сунак и премьер Нидерландов Марк Рютте договорились о создании «международной коалиции» для помощи в закупке истребителей F-16 для Украины.

Ранее во время визита в Лондон президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что вскоре Киев может получить истребители F-16, заявив, что надеется на скорое принятие «очень важных» решений по этому вопросу с помощью Великобритании. Военные аналитики предполагают, что европейские страны могут поставить Украине около 125 боеготовых F-16. При этом по оценке украинских властей, для того, чтобы противостоять России в воздухе Украине нужно около 180 истребителей. Сейчас Киев запрашивает 20-40 самолетов, уточнила NYT.

Как ранее писал TRT на русском, в начале мая Украина получила французско-итальянский зенитный ракетный комплекс дальнего действия SAMP-T. Система может поражать более крупные цели на дальности до 120 км. Дополнительный пакет вооружений Киеву передаст и Великобритания. В него войдут беспилотники дальнего действия и зенитно-ракетные комплексы. В начале мая Лондон объявил, что поставит Украине крылатые ракеты Storm Shadow с дальностью более 250 км. Тем самым Великобритания стал первой из западных союзниц Киева, выделившей дальнобойное оружие.