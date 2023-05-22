Украина вновь подключила Запорожскую АЭС (ЗАЭС) к внешнему электроснабжению после кратковременного отключения 21 мая, из-за которого станция зависела от аварийных генераторов. Об этом сообщает агентство Reuters.

Украинский национальный сетевой оператор «Укрэнерго» уточнил: «ЗАЭС переходит (обратно) на питание от украинской энергосистемы».

Ранее на станции юге Украины были запущены резервные дизель-генераторы, чтобы обеспечить охлаждение ядерного топлива и предотвратить возможную ядерную катастрофу, уточняется в Telegram-канале «ЗАЭС. Официально».

Причина потери внешнего питания на станции — отключение высоковольтной линии электропередачи 750 кВ Днепровская.

Причины отключения линии выясняются, отмечают в назначенной российскими властями администрации ЗАЭС. Там также заверили, что радиационный фон на площадке атомной электростанции, в санитарной защитной зоне и в зоне наблюдения в норме.

Кто виноват в отключении снабжения АЭС?

РФ и Украина обвиняют друг друга в отключении электроэнергии на станции. Назначенный российскими властями член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в инциденте виновата Украина. По его словам, украинский «Энергоатом» отключил контролируемую им линию электропередачи Днепровская.

Украинская государственная атомная энергетическая компания «‎Энергоатом‎» в свою очередь, заявила, что проблема была вызвана российскими обстрелами. Ранее Украина заявила, что в результате российских атак 21 мая почти 250 тыс. человек в Запорожской области были отключены от электричества, но большинству из них подача электроэнергии была восстановлена.

«Укрэнерго» сообщило, что после ночных ударов российской авиации электроснабжение также восстанавливается для потребителей в Днепропетровской области.

Несмотря на то, что шесть реакторов на станции остановлены, им по-прежнему требуется постоянная подача электроэнергии для охлаждения ядерного топлива и предотвращения возможного расплавления.

Станция, расположенная в подконтрольной России южной части Украины, — крупнейшая АЭС в Европе. В «Энергоатоме» заявили, что это уже седьмой случай отключения электроэнергии на станции после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

План МАГАТЭ для Запорожской АЭС

Глава международного атомного агентства (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси после инцидента на ЗАЭС заявил, что ситуация с ядерной безопасностью на станции была «чрезвычайно уязвимой», и подчеркнул необходимость международной защиты.

По данным газеты The Washington Post, Гросси разработал проект соглашения по Запорожской АЭС, чтобы обеспечить безопасность электростанции в преддверии украинского контрнаступления.

Источники издания сообщили, что план главы МАГАТЭ будет состоять из пяти пунктов:

● запрет размещать на станции тяжелую военную технику и военнослужащих;

● запрет на ведение огня с территории АЭС и в ее сторону, в том числе запрет нападать на персонал станции;

● защита всех систем охраны и безопасности на АЭС;

● защита всех внешних линий электропередачи и контроль за соблюдением вышеуказанных принципов.

Российский дипломат на условиях анонимности сообщил WP, что РФ не против плана Гросси. Украинская сторона пока никак не комментировала сообщения газеты. По данным Reuters, глава МАГАТЭ намерен представить свою инициативу Совету Безопасности ООН уже в этом месяце.

В конце марта, как писал TRT на русском, Гросси заявил: МАГАТЭ не рассматривает возможность создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС, предполагается взаимное прекращение боевых действий.

«Мы прекрасно понимаем, какие дополнительные сложности это принесет, особенно в зоне активных боевых действий. Чрезвычайно трудно будет осуществлять процесс верификации — более чем через одну милю от демилитаризованной зоны территория будет чрезвычайно милитаризованной», — уточнил глава МАГАТЭ.

На протяжении последнего года Гросси пытался создать вокруг ЗАЭС зону безопасности, чтобы предотвратить боевые действия непосредственно вокруг атомного объекта. Однако его проект потерпел неудачу, во многом из-за противодействия Москвы — та опасалась, что Киев захватит АЭС, если российские военные покинут станцию.

Теперь глава МАГАТЭ предлагает сторонам вместо создания зоны безопасности выработать свод мер и действий, которых и Москва, и Киев должны избегать в зоне АЭС.