Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 5 апреля прибыл в Калининград, где встретился с директором российского Росатома. Стороны обсудили меры безопасности на украинской Запорожской АЭС (ЗАЭС) — с марта 2022 года станцию контролируют российские войска, передает агентство «‎Анадолу»‎.

До этого в конце марта Гросси посетил Украину, где встретился с президентом Зеленским, а также посетил ЗАЭС.

В сообщении Росатома говорится, что встреча Гросси и главы Росатома Алексея Лихачева «‎прошла в духе установившейся за последний год практики регулярного обмена мнениями‎»‎. Стороны коснулись результатов визита главы МАГАТЭ на ЗАЭС 29 марта и обсудили ротацию экспертов агентства на объекте.

Лихачев также проинформировал Гросси о шагах, предпринимаемых российской стороной для обеспечения безопасной эксплуатации станции.

5 апреля Росатом отчитался: во время своего визита на ЗАЭС Гросси «смог лично увидеть последствия обстрелов станции», имевших место в ноябре 2022 года.

«Как позитив он отметил наличие на станции новых российских дизельных генераторов и блочно-модульных котельных», — говорится в сообщении «Росатома».

Лихачев заверил, что РФ готова и дальше работать над тем, чтобы реализовать инициативу МАГАТЭ по обеспечению ядерной и физической ядерной безопасности на ЗАЭС.

Гросси же приветствовал установку на заводе российских дизель-генераторов и модульных котельных.

«Мой недавний визит на ЗАЭС подтвердил настоятельную необходимость достичь этой жизненно важной цели, которая отвечает всеобщим интересам», — написал Гросси в Twitter по итогам визита в Калининград.

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, недалеко от Энергодара. Она считается крупнейшей в Европе и одной из 10 самых больших во всем мире атомных электростанций. По данным МИД РФ, с марта 2022 года объект находится под охраной военнослужащих России, чтобы избежать утечки ядерных или радиоактивных материалов.

Киев и Москва обвиняют друг друга в продолжающихся обстрелах атомного объекта. 5 апреля российское агентство РИА Новости сообщило, что возле Запорожской АЭС. потерпел крушение украинский беспилотник. По словам российского военного офицера, которого цитирует агентство, рядом с АЭС разбился беспилотник польского производства весом более 2 кг.

Почему Гросси отказался от зоны безопасности вокруг ЗАЭС?

23 марта Рафаэль Гросси заявил: МАГАТЭ не рассматривает возможность создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС, предполагается взаимное прекращение боевых действий.

«Мы прекрасно понимаем, какие дополнительные сложности это принесет, особенно в зоне активных боевых действий. Чрезвычайно трудно будет осуществлять процесс верификации — более чем через одну милю от демилитаризованной зоны территория будет чрезвычайно милитаризованной», — уточнил глава МАГАТЭ.

На протяжении последнего года Гросси пытался создать вокруг ЗАЭС зону безопасности, чтобы предотвратить боевые действия непосредственно вокруг атомного объекта. Однако его проект потерпел неудачу, во многом из-за противодействия Москвы — та опасалась, что Киев захватит АЭС, если российские военные покинут станцию.

Теперь глава МАГАТЭ предлагает сторонам вместо создания зоны безопасности выработать свод мер и действий, которых и Москва, и Киев должны избегать в зоне АЭС.

«Работа в процессе. Очень, очень важно, чтобы мы согласились с фундаментальным принципом, что атомная станция не должна подвергаться нападению ни при каких обстоятельствах, а также не должна использоваться как площадка, откуда совершаются атаки», — говорил Гросси 30 марта.

Глава МАГАТЭ упомянул о продолжающихся дискуссиях о наступательных и контрнаступательных действиях РФ и Украины. Это указывает на усиление военной активности во всем регионе и говорит о том, что предстоящие боевые действия могут представлять большую угрозу для ЗАЭС, отметил Гросси.

Что думают о будущем ЗАЭС в Москве?

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в беседе с российской газетой «‎Известия»‎ уточнил: режим защиты на Запорожской атомной электростанции может вступить в силу сразу после того, как Киев откажется от нападений на станцию.

«Ключевым элементом является провозглашение отказа от любых атак против станции или с ее территории. В принципе, вступление в силу режима защиты может произойти сразу после того, как Киев подтвердит свою поддержку инициативы гендиректора МАГАТЭ и готовность отказаться от нападений на ЗАЭС. Как скоро это произойдет и произойдет ли вообще, зависит от украинской стороны», — уточнил дипломат.

Гендиректор концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа 29 марта заявил: Киев в значительной мере усилил психологическое давление на сотрудников Запорожской АЭС и пытается подталкивать их к саботажу.

По его словам, сотрудников атомного объекта и их родственников травят в интернете и угрожают статьей о коллаборационизме. Карчаа уточнил, что Киев таким образом пытается «‎‎раскачать ситуацию внутри коллектива ЗАЭС и создать России проблемы с обеспечением ядерной безопасности».

При этом РФ, как уточнил Карчаа, продолжает курс на сохранение трудового коллектива станции, улучшение условий их труда.

Представитель «Росэнергоатома‎» также ‎заявил, что РФ «готова подписать любые договоренности», но чтобы они касались исключительно безопасности ЗАЭС — «по атомной станции нельзя стрелять и ее нельзя использовать для нанесения ударов по позициям противника».

Позиция Киева

В конце марта Гросси также посетил Украину, встретился с президентом Владимиром Зеленским и побывал вместе с ним на Днепровской ГЭС. Запорожская АЭС требует надежного внешнего источника питания для охлаждения реакторов, Днепровская ГЭС как раз выступает таким источником.

Главный тезис Киева — безопасности на атомном объекте не будет, пока он находится под контролем российских военных.

Президент Зеленский во время встречи с Гросси заявил: безопасность ЗАЭС не может быть гарантирована, пока объект «‎‎оккупируют российские войска». Украинский лидер назвал это «радиационным шантажом Москвы».

По словам Зеленского, работники станции находятся под постоянным давлением со стороны российских сил, которые, как отмечает президент, не соблюдают правила техники безопасности и вмешиваются в технологические процессы.

«Без немедленного вывода российских войск и личного состава с Запорожской АЭС и прилегающих территорий любые инициативы по восстановлению ядерной безопасности обречены на провал», — констатировал Зеленский. — «Более года держать в заложниках атомную станцию — это, безусловно, худшее, что когда-либо случалось в истории европейской или мировой атомной энергетики».

29 марта Гросси также посетил и саму ЗАЭС, где с сентября 2022 года вахтовым методом работают специалисты МАГАТЭ. Его визит подтвердил серьезность ситуации с безопасностью на крупнейшем в Европе ядерном объекте.