Частная военная компания ЧВК «‎Вагнера»‎ через подконтрольную компанию Broker Expert закупила в конце 2022 года более 20 тыс. боевых шлемов в Китае. Закупки шли через китайскую компанию Hangzhou Shinerain Import And Export Co. Сумма сделки превышает $2 млн. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на собственное расследование.

Представители китайской компании сообщили изданию, что шлемы предназначались для «использования в играх». По данным газеты, в Hangzhou Shinerain Import And Export Co могут работать от 5 до 15 человек. При этом в списке ее продуктов на китайской онлайн платформе оптовых закупок Alibaba военная экипировка не числится.

Согласно утекшим в апреле отчетам Пентагона, в начале этого года ЧВК «‎Вагнера»‎ безуспешно просило Китай поставить наемникам оружие, отмечает FT.

В январе CNN отмечал: представители западной разведки обеспокоены тем, что китайские компании поставляют в Россию нелетальное оборудование, такое как бронежилеты и каски. Источники канала уточняли: неясно, знает ли правительство Китая об этих продажах. Частные китайские компании не обязаны следовать западным санкциям, а российский импорт из КНР резко вырос в 2022 году, поскольку российские компании ищут альтернативу западным поставщикам.

FT также узнала, что Broker Expert в августе 2022 года поставила электрогенераторы, электроды для сварки и огнеупорные материалы для компании, занимающейся вырубкой леса в Центральноафриканской республике (ЦАР).

Эта фирма связана с владельцем ЧВК «‎Вагнера» ‎Евгением Пригожиным. Broker Expert до сих пор не внесена в санкционные списки ни одной из западных стран, отмечает газета.

По данным издания, структуры, с помощью которых российские наемники закупали зарубежное оборудование и экипировку для своих военных операций в Африке, продолжают свободно функционировать и после начала войны России и Украины.

ЧВК по-прежнему закупает оборудование, несмотря на то, что США и многие страны ЕС признали организацию преступной. Сам Пригожин в ответ на запрос FT заявил, что «никогда не слышал названия компании», занимающейся поставкой шлемов.

Как ранее писал TRT на русском, контролируемая Пригожиным лесозаготовительная компания Bois Rouge поменяла свое имя на Wood International Group (WIG) и продолжает поставлять в ЕС древесину из Африки. Для этого используются серые схемы поставок через Камерун.