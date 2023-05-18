Контролируемая российской частной военной компанией (ЧВК) «Вагнера» лесозаготовительная фирма из Центральноафриканской республики (ЦАР) Bois Rouge изменила название, чтобы не попасть под проверки Евросоюза. Фирма продолжает поставлять древесину из Африки в ЕС по серым схемам через Камерун. Об этом сообщают некоммерческая организация Earthsight и расследование инициативной группы All Eyes On Wagner (AEOW). Последняя отслеживает деятельность российской ЧВК по всему миру.

По данным AEOW, после первой опубликованной в 2022 году статьи о связи Bois Rouge и ЧВК «Вагнера» африканская компания изменила название на Wood International Group (WIG). Также фирма наняла нового директора из ЦАР и нового коммерческого директора, гражданина РФ.

Таможенные данные, которые приводит AEOW, показывают: Bois Rouge продолжала поставки древесины из ЦАР в ЕС даже после того, как ведущие европейские СМИ написали о связи этой фирмы с наемниками ЧВК Пригожина. Компании из ЕС все это время покупали древесину у этой фирмы, отмечает Earthsight.

WIG смогла купить за €936 тыс.евро оборудование у европейской компании — а затем продала в 2022-2023 годах европейским и международным клиентам древесину таможенной стоимостью более €322 тыс. WIG использует непрозрачную систему логистики, чтобы избежать проверки для перевозки своей древесины в Камерун. Он также использует лагерь в Кассаи, ЦАР, в качестве военной базы.

Компания WIG продолжает пользоваться очень выгодным коммерческим соглашением с правительством ЦАР: фискальные и финансовые преимущества, полный контроль над участком и доступом к нему. Правительство ЦАР предоставило Bois Rouge права на вырубку тропического леса, где обитают слоны, гориллы и леопарды, на территории, превышающей площадь Лондона. У компании отсутствует план по сохранению окружающей среды, африканские пигмеи из племени ака вынуждены покинуть свою территорию из-за непрерывной промышленной деятельности.

Потенциальные доходы Bois Rouge/WIG, как ожидается, могут принести ЧВК «Вагнер» около €2 млн в год в течение 30 лет. Артем Толмачев, коммерческий директор WIG, работал в двух известных аффилированных с Пригожиным компаниях: ООО «Сервис К» (как и Diamville) и ООО «Феррум Майнинг», которое было акционером горнодобывающего проекта на Мадагаскаре, ныне заброшенного. Таким образом, Bois Rouge/WIG полностью аффилирована с Пригожиным, следует из расследования AEOW.

ООО «Сервис К» — важная структура в империи Пригожина, которая занимается всеми кадровыми аспектами, особенно в международных операциях. Камерун стал логистической платформой для ЧВК «Вагнера». В 2022 году компания экспортировала в страны ЕС 465 кубометров древесины сапеле, и стала седьмым по величине экспортером древесины в ЕС из ЦАР, отмечают авторы расследования. При этом в торговых операциях фигурирует компания WoodGroup ApS23 — датская дочерняя компания Woodbois Limited24.

Фирма была крупнейшим клиентом Bois Rouge в ЕС до того, как та была вовлечена в скандал. Согласно таможенным документам, в прошлом году Bois Rouge отправил три партии древесины сапеле датскому подразделению Woodbois: две в апреле 2022 года и еще одну в середине июня. Woodbois называет себя «ведущим мировым трейдером африканской древесины» и также активно заявляет о своей «зелености» и приверженности «обеспечению этичного и честного поведения и борьбе с коррупцией».

Еще один секретный подрядчик — крупнейшая лесозаготовительная компания ЦАР SEFCA. Ранее фирму неоднократно обвиняли в финансировании повстанцев в ЦАР, а также в убийствах и военных преступлениях.

Компания была крупнейшим поставщиком древесины ЦАР в ЕС в прошлом году. Больше всего она поставляла в Бельгию, Францию и Италию. Это одна из шести фирм в ЦАР, получившая нулевой процент за прозрачность на портале Open Timber Portal, проекте экологического аналитического центра World Resources Institute (WRI), который позволяет продавцам древесины проверять поставщиков в бассейне реки Конго.

В 2013 году SEFCA заплатила более €100 тыс. евро повстанческой группировке «Селека», которая ненадолго захватила столицу ЦАР Банги.

По данным Earthsight, расследование свидетельствует, что в ЕС крайне слабый надзор за импортом тропической древесины.

Как ранее сообщал TRT на русском, США меняют стратегию для противодействия растущему влиянию России и «‎Вагнеру» в Африке: Белый дом начал делиться разведданными со своими африканскими союзниками.

Politico со ссылкой на четырех американских чиновников пишет, что Вашингтон пытается помешать Москве закрепиться в экономической и военной сферах Африки. Аналогичным образом Вашингтон ранее боролся с российским влиянием в Европе, отмечает газета.

По данным Politico, официальные лица США в последние месяцы вели переговоры с политиками в ЦАР, Чаде, Руанде, Буркина-Фасо и Демократической Республике Конго, чтобы предоставить этим странам разведданные США, касающиеся ЧВК «‎Вагнера»‎. ЧВК Пригожина агрессивно движется к созданию «конфедерации» антизападных государств в Африке, отмечал ранее TRT на русском.

Среди стран, на которые направлена кампания ЧВК — Буркина-Фасо, Мали, Эритрея, Гвинея, а также Чад — всего в этом списке 13 государств, в основном в регионе Сахеля. Главная цель усилий «‎Вагнера»‎ — снизить влияние США и Франции в этом регионе, чтобы настроить государства Африки против Запада, уточняет The Washington Post.