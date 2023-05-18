ПОЛИТИКА
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Подконтрольная ЧВК «Вагнера» фирма продает в ЕС древесину из Африки
Связанная с российскими наемниками компания из ЦАР сменила название, чтобы избежать ограничения на торговлю лесом. Фирма поставляет в страны Евросоюза африканскую древесину через Камерун, выяснили в AEOW
Подконтрольная ЧВК «Вагнера» фирма продает в ЕС древесину из Африки
Фото: AFP / Others
18 мая 2023 г.

Контролируемая российской частной военной компанией (ЧВК) «Вагнера» лесозаготовительная фирма из Центральноафриканской республики (ЦАР) Bois Rouge изменила название, чтобы не попасть под проверки Евросоюза. Фирма продолжает поставлять древесину из Африки в ЕС по серым схемам через Камерун. Об этом сообщают некоммерческая организация Earthsight и расследование инициативной группы All Eyes On Wagner (AEOW). Последняя отслеживает деятельность российской ЧВК по всему миру.

По данным AEOW, после первой опубликованной в 2022 году статьи о связи Bois Rouge и ЧВК «Вагнера» африканская компания изменила название на Wood International Group (WIG). Также фирма наняла нового директора из ЦАР и нового коммерческого директора, гражданина РФ.

Таможенные данные, которые приводит AEOW, показывают: Bois Rouge продолжала поставки древесины из ЦАР в ЕС даже после того, как ведущие европейские СМИ написали о связи этой фирмы с наемниками ЧВК Пригожина. Компании из ЕС все это время покупали древесину у этой фирмы, отмечает Earthsight.

WIG смогла купить за €936 тыс.евро оборудование у европейской компании — а затем продала в 2022-2023 годах европейским и международным клиентам древесину таможенной стоимостью более €322 тыс. WIG использует непрозрачную систему логистики, чтобы избежать проверки для перевозки своей древесины в Камерун. Он также использует лагерь в Кассаи, ЦАР, в качестве военной базы.

Компания WIG продолжает пользоваться очень выгодным коммерческим соглашением с правительством ЦАР: фискальные и финансовые преимущества, полный контроль над участком и доступом к нему. Правительство ЦАР предоставило Bois Rouge права на вырубку тропического леса, где обитают слоны, гориллы и леопарды, на территории, превышающей площадь Лондона. У компании отсутствует план по сохранению окружающей среды, африканские пигмеи из племени ака вынуждены покинуть свою территорию из-за непрерывной промышленной деятельности.

Потенциальные доходы Bois Rouge/WIG, как ожидается, могут принести ЧВК «Вагнер» около €2 млн в год в течение 30 лет. Артем Толмачев, коммерческий директор WIG, работал в двух известных аффилированных с Пригожиным компаниях: ООО «Сервис К» (как и Diamville) и ООО «Феррум Майнинг», которое было акционером горнодобывающего проекта на Мадагаскаре, ныне заброшенного. Таким образом, Bois Rouge/WIG полностью аффилирована с Пригожиным, следует из расследования AEOW.

ООО «Сервис К» — важная структура в империи Пригожина, которая занимается всеми кадровыми аспектами, особенно в международных операциях. Камерун стал логистической платформой для ЧВК «Вагнера». В 2022 году компания экспортировала в страны ЕС 465 кубометров древесины сапеле, и стала седьмым по величине экспортером древесины в ЕС из ЦАР, отмечают авторы расследования. При этом в торговых операциях фигурирует компания WoodGroup ApS23 — датская дочерняя компания Woodbois Limited24.

Фирма была крупнейшим клиентом Bois Rouge в ЕС до того, как та была вовлечена в скандал. Согласно таможенным документам, в прошлом году Bois Rouge отправил три партии древесины сапеле датскому подразделению Woodbois: две в апреле 2022 года и еще одну в середине июня. Woodbois называет себя «ведущим мировым трейдером африканской древесины» и также активно заявляет о своей «зелености» и приверженности «обеспечению этичного и честного поведения и борьбе с коррупцией».

Еще один секретный подрядчик — крупнейшая лесозаготовительная компания ЦАР SEFCA. Ранее фирму неоднократно обвиняли в финансировании повстанцев в ЦАР, а также в убийствах и военных преступлениях.

Компания была крупнейшим поставщиком древесины ЦАР в ЕС в прошлом году. Больше всего она поставляла в Бельгию, Францию и Италию. Это одна из шести фирм в ЦАР, получившая нулевой процент за прозрачность на портале Open Timber Portal, проекте экологического аналитического центра World Resources Institute (WRI), который позволяет продавцам древесины проверять поставщиков в бассейне реки Конго.

В 2013 году SEFCA заплатила более €100 тыс. евро повстанческой группировке «Селека», которая ненадолго захватила столицу ЦАР Банги.

По данным Earthsight, расследование свидетельствует, что в ЕС крайне слабый надзор за импортом тропической древесины.

Как ранее сообщал TRT на русском, США меняют стратегию для противодействия растущему влиянию России и «‎Вагнеру» в Африке: Белый дом начал делиться разведданными со своими африканскими союзниками.

Politico со ссылкой на четырех американских чиновников пишет, что Вашингтон пытается помешать Москве закрепиться в экономической и военной сферах Африки. Аналогичным образом Вашингтон ранее боролся с российским влиянием в Европе, отмечает газета.

По данным Politico, официальные лица США в последние месяцы вели переговоры с политиками в ЦАР, Чаде, Руанде, Буркина-Фасо и Демократической Республике Конго, чтобы предоставить этим странам разведданные США, касающиеся ЧВК «‎Вагнера»‎. ЧВК Пригожина агрессивно движется к созданию «конфедерации» антизападных государств в Африке, отмечал ранее TRT на русском.

Среди стран, на которые направлена кампания ЧВК — Буркина-Фасо, Мали, Эритрея, Гвинея, а также Чад — всего в этом списке 13 государств, в основном в регионе Сахеля. Главная цель усилий «‎Вагнера»‎ — снизить влияние США и Франции в этом регионе, чтобы настроить государства Африки против Запада, уточняет The Washington Post.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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