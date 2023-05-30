Киев утвердил сроки операций в рамках планируемого контрнаступления, заявил 29 мая президент Украины Владимир Зеленский. По итогам заседания ставки главнокомандующего он заявил, что приняты важные решения относительно сроков движения войск.

«‎‎[На заседании обсуждались] не только обеспечение боеприпасами, не только подготовка новых бригад, не только наша тактика. Но и сроки. Это то, что максимально важно. Сроки относительно того, как мы будем двигаться. Будем. Решения приняты»‎, — написал украинский лидер в своем Telegram-канале.

Конкретных дат он не привел.

В начале года власти Украины анонсировали контрнаступление, однако в первой половине мая Зеленский уточнил, что для его подготовки потребуется больше времени.

Формирующие операции и удары дронов по Москве

30 мая, после атаки беспилотников по Москве и Московской области, газета Financial Times (FT) сообщила, что удар может быть частью украинских формирующих операций перед контрнаступлением.

Издание отмечает: в начале мая беспилотник атаковал Кремль. В середине месяца Украина нанесла удар морским беспилотником по российскому разведывательному кораблю «‎Иван Хурс»‎ в Черном море, затем были атаки в Белгородской области с участием диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Последнее по времени в этой серии атак — удар беспилотников по столице РФ 30 мая.

Источники издания отмечают: все эти атаки — часть все более смелых «формирующих операций», которые начались в этом месяце. Газета называет это «‎стандартной военной практикой‎». Их цель, по словам представителей Минобороны Украины и опрошенных FT аналитиков, — в том, чтобы обмануть противника, вмешаться в его мышление и иным образом «сформировать» поле боя перед крупным наступлением.

В Киеве, между тем, заявили, что Украине напрямую не причастна к атаке беспилотников 30 мая.

Как ранее писал TRT на русском, Украина начала «формировать» операции для подготовки контрнаступления против российских войск. Операции, о которых идет речь, — нанесение ударов по российским складам оружия, командным центрам, бронетанковым и артиллерийским системам.

По данным канала CNN, удары нужны для того, чтобы подготовить поле боя для контрнаступления ВСУ. Это стандартная тактика перед крупными операциями, уточнил чиновник.

Аналогичную подготовку Украина вела в конце августа-начале сентября 2022 года, перед началом контрнаступления в южной и северо-восточной частях страны — в районе Харькова и Херсона.

Киев получил танки и просит истребители

В начале мая президент страны Владимир Зеленский заявил, что Киеву нужно подождать с контрнаступлением, поскольку украинская армия по-прежнему нуждается в дополнительной военной помощи от Запада, например в бронетехнике, которая «приходит партиями».

Позже глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Украина имеет необходимый для контрнаступления минимум вооружений, но нужны дополнительные поставки оружия и боеприпасов.

На этом фоне 29 мая министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что страна получила от Запада около 60 танков Leopard и просит 120 истребителей. При этом министр обещал не наносить удары по России.

В западную коалицию по поставкам Leopard немецкого производства входят ФРГ, Польша, Нидерланды, Швеция, Португалия, Испания и Канада, отметил министр.

При этом он уточнил: Украина имеет около двух батальонов по 30 танков. По его словам, ранее страна получила колесные танки AMX-10RC от Франции, танки британского производства Challenger и американские Abrams.

Помимо танков Украина также заинтересована в получении истребителей. Первые партии страна рассчитывает получить до конца года. Обучение пилотов займет от четырех до шести месяцев, отметил министр.

Большую часть [истребителей] должны составить F-16, которых в мире насчитывается свыше 5 тыс. машин», — заявил Резников.

Политик подчеркнул: важным подспорьем для Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали бы немецкие Eurofighter и шведские Gripen.

По дальнобойному оружию консенсуса нет

Между тем в США все еще не определились, поставлять ли Киеву дальнобойные ракеты ATACMS. 29 мая президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон продолжает рассматривать возможность отправки Украине этого типа вооружений. Журналисты попросили американского лидера прокомментировать удары по Украине. Политик заявил: «это не является неожиданным».

«Вот почему мы должны давать Украине все, в чем она нуждается», — отметил Байден. На вопрос о возможности отправки Киеву ATACMS он подчеркнул: «Это все еще рассматривается».

Западные союзники Киева пока не спешат поставлять ему дальнобойное оружие. Великобритания в мае стала первой страной, которая одобрила такие поставки — Лондон предоставил Украине крылатые ракеты Storm Shadow. Дальность ударов этого оружия — более 250 км. При этом, по данным СМИ, Великобритания потребовала от Киева не наносить удары вглубь РФ.

24 мая министр Резников отметил: украинские военные уже успешно применяют ракеты Storm Shadow.

При этом политик пояснил, что страны Запада не передают Украине американские ракеты большой дальности ATACMS, поскольку их не так много в мире, а также опасаясь, что ВСУ могут нанести удары по объектам на территории РФ.

Президент Франции Эммануэль Макрон 15 мая заявил, что Париж передаст Украине ракеты с достаточной дальностью, чтобы отразить атаки России во время предстоящего контрнаступления, но не поразить территорию РФ.