В штаб-квартире NASA в Вашингтоне 31 мая состоялась первая открытая встреча ученых спецгруппы космического агентства по изучению НЛО, передает агентство Reuters.

Правительство США теперь называет НЛО «неопознанными аномальными явлениями» (UAP), отмечает издание. В группу по изучению UAP вошли 16 человек из числа ведущих экспертов в различных областях науки, от физики до астробиологии. Группа заявила, что самые большие проблемы при изучении неопознанных объектов — скудные высококачественные данные и сохраняющееся общественное недоверие к уфологии.

Нехватка научно надежных методов документирования НЛО, по словам членов группы, сильно мешает продвинуться в исследовании. Рассматриваемые явления обычно обнаруживаются и регистрируются с помощью камер, датчиков и другого оборудования, не предназначенного или откалиброванного для точного наблюдения и измерения таких особенностей.

«Если бы я резюмировал в одной строке то, что, по моему мнению, мы узнали, то это то, что нам нужны высококачественные данные», — заявил председатель комиссии, астрофизик Дэвид Шпергель. — «Существующие данные и свидетельства очевидцев сами по себе недостаточны для предоставления убедительных доказательств природы и происхождения каждого события UAP».

Члены группы NASA также заявили, что несколько участников дискуссии подверглись «онлайн-преследованиям» и буллингу с тех пор, как они начали свою работу в июне 2022 года. «Очень удручающе слышать о преследовании, с которым наши участники дискуссии столкнулись в интернете из-за того, что они изучают эту тему», — отметила в своем вступительном слове научный руководитель NASA Николь Фокс. — «Травля ведет только к дальнейшей стигматизации».

Табу вокруг НЛО остаются

В то время как Пентагон в последние годы поощрял военных летчиков документировать UAP, многие коммерческие пилоты по-прежнему «очень неохотно сообщают» о них из-за сохраняющейся стигматизации, связанной с такими наблюдениями, уточнил Шпергель.

Reuters отмечает: созданная при NASA группа — это первая подобная попытка научного расследования НЛО. Ранее эта тема была исключительной компетенцией военных и представителей национальной безопасности. Исследование NASA не связано с недавним формализованным расследованием Пентагона о встречах с НЛО, о которых в последние годы сообщали военные летчики и которые анализировались представителями министерства обороны и разведки США.

Ранее Reuters сообщал, что военные США задокументировали более 800 случаев наблюдения НЛО за последние два десятилетия. Но считается, что лишь несколько процентов не поддаются относительно простому объяснению, в то время как остальные можно имеют земное происхождение: это самолеты, воздушные шары, обломки или атмосферные причины.

Параллельные усилия NASA и Пентагона по изучению этой темы обозначают поворотный момент для правительства США, которое ранее на протяжении десятилетий отклоняло, опровергало и дискредитировало сообщения о неопознанных летающих объектах.

В отличие от Пентагона, группа NASA изучает только незасекреченные отчеты гражданских наблюдателей. По словам Шпергеля, такой подход позволяет открыто обмениваться информацией между научными, коммерческими и международными организациями, а также общественностью.

При этом он подчеркнул: гипотезу существования разумной внеземной жизни не следует отметать. Но надежных сведений об иноземном происхождении неопознанных атмосферных явлений до сих пор не появилось.

«‎‎Не существует доказательств тому, что неопознанные внеземные объекты — это следствие их внеземного происхождения. Поэтому NASA не торопится делать выводы», — резюмировал глава группы. Шпергель уточнил: роль его команды заключалась не в том, чтобы выяснить природу UAP, а в том, чтобы дать NASA «дорожную карту» для дальнейшего анализа.