Евросоюз готовит план финансовой помощи Украине до 2027 года. Он обойдется Брюсселю в десятки миллиардов евро, но позволит заложить «более стабильную и предсказуемую основу» для поддержки Киева. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Опрошенные изданием чиновники ЕС на условиях анонимности пояснили, что план находится в стадии разработки, но может быть готов уже в июне, в преддверии международной конференции по восстановлению Украины (URC 2023). Она пройдет в Лондоне 21–22 июня.

Смогут ли страны ЕС согласовать план помощи?

Как подчеркивают собеседники FT, согласовать план долгосрочного финансирования Киева на уровне союза «будет непросто». Нужно будет согласие всех стран ЕС, в то время как Венгрия ранее блокировала выделение новых траншей Киеву.

Если план одобрят все государства-члены Евросоюза, пакет макрофинансовой помощи Украине вырастет на €18 млрд ($19,2 млрд) в этом году, пишет FT. Но средства ЕС также могут быть направлены на то, чтобы помочь Украине оплатить первоочередные неотложные потребности в восстановлении — затраты только в этом году составят $14 млрд.

Издание отмечает: в ЕС решили разработать четырехлетний план финансирования Киева после критики со стороны союзников: они обвиняли Брюссель в «бессистемной» помощи Украине. Сторонники плана среди чиновников Евросоюза в беседе с FT пояснили: принятие такого документа обеспечит Украине «большую финансовую определенность».

Инициатива Брюсселя также направлена на то, чтобы побудить других союзников Украины — в частности, США и Великобританию — предоставить Киеву аналогичные долгосрочные обязательства. Такая поддержка становится особенно актуальной на фоне назначенных на 2024 год выборов президента США и растущей неопределенности о том, будет ли Вашингтон помогать Киеву на этом фоне.

Сколько помощи страны Запада уже выделили Украине?

По данным Нацбанка Украины, в 2022 году страна получила от Запада $32,1 млрд помощи. Из них $12 млрд выделили США, Евросоюз выделил $8 млрд, МВФ — $2,7 млрд, Канада — $1,9 млрд, Германия — $1,5 млрд.

По данным Кильского института, по состоянию на февраль США пообещали дополнительно выделить Украине более $26 млрд. В марте МВФ объявил, что предоставит Украине расширенную кредитную линию на $15,6 млрд и 48 месяцев.

В Киеве заявили, что потребности страны в кредитах в 2024 году могут быть такими же большими, как и в 2023 году.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что объем финансовой помощи Украине со стороны США «‎‎измеряется астрономической суммой». Однако, как утверждает Захарова, эти средства не помогут Украине вернуть утраченные территории.

По ее словам, выделяемые Западом деньги идут не на «школы, больницы, трубопровод, закупку учебников или помощь неимущим», а на «‎закупку вооружений для Киева‎»‎.

Как ранее писал TRT на русском, США могут задержать выплаты Украине из-за конфликта Белого дома и Сената по повышению потолка американского госдолга. Такое мнение приводит связанное с Конгрессом издание The Hill.

По его данным, американское правительство приняло решение задержать обсуждение следующей порции финансовой помощи для Киева из-за ситуации вокруг госдолга. Одной из причин такого решения стали неопределенные последствия контрнаступления украинской армии.

Агентство Reuters уточняет: 18 мая Пентагон обнаружил ошибку в бухгалтерском учете, в результате которой освободилось дополнительное финансирование в размере $3 млрд. Тем не менее, остаток средств США составляет менее $14 млрд, и этой суммы будет достаточно для финансирования Украины только до сентября.