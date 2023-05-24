США могут задержать выплаты Украине из-за конфликта Белого дома и Сената по повышению потолка американского госдолга. Такое мнение приводит связанное с Конгрессом издание The Hill.

По его данным, американское правительство приняло решение задержать обсуждение следующей порции финансовой помощи для Киева из-за ситуации вокруг госдолга. Одной из причин такого решения стали неопределенные последствия контрнаступления украинской армии.

Как уточняет агентство Reuters, 18 мая Пентагон обнаружил ошибку в бухгалтерском учете, в результате которой освободилось дополнительное финансирование в размере $3 млрд. Тем не менее, остаток средств США составляет менее $14 млрд, и этой суммы будет достаточно для финансирования Украины только до сентября.

Консенсус по вопросам помощи Украине

Однако Кевин Маккарти, спикер Палаты представителей от Республиканской партии, заверил: руководство США и Конгресс не обсуждают снижение расходов на оборону в связи со спорами вокруг повышения госдолга.

Маккарти уточнил: правительство и Конгресс США не обсуждают сокращение оборонных расходов рамках обсуждения вопросов по госдолгу, поскольку это несет угрозу интересам Вашингтона.

Политик отметил: такое обсуждение исключено, учитывая политику Китая и войну РФ и Украины. В Белом доме также заявили, что сейчас не планируют запрашивать у Конгресса новое финансирование Украины до конца финансового года — то есть до конца сентября. «Благодаря двухпартийной поддержке Украины Конгрессом мы считаем, что у нас есть необходимые ресурсы до конца этого финансового года», — заявил CNN неназванный представитель Белого дома. — По мере приближения к концу финансового года мы проведем переоценку и определим, какие дополнительные ресурсы необходимы».

В декабре 2022 года Конгресс одобрил запрос администрации президента США на дополнительные $48 млрд на вооружение Украины и борьбу с пандемией Covid-19, из которых $36 млрд были специально выделены для Украины. Дополнительного транша должно хватить до 30 сентября 2023 года. В прошлом году администрация запрашивала такое дополнительное финансирование для поддержки Украины четыре раза: в марте, мае, сентябре и декабре.

Некоторые члены Конгресса на условиях анонимности сообщили CNN, что они обеспокоены ситуацией вокруг госдолга и помощью Украине: из-за спора и грозящего дефолта процесс согласования финансовых пакетов Киеву может занять больше времени. Помимо прочего, Палата представителей контролируется республиканцами, некоторые из которых крайне скептически относятся к продолжающейся поддержке США Украины. Это может еще больше задержать новое финансирование и может создать брешь в поддержке Киева США, отмечает телеканал.

Обсуждение госдолга зашло в тупик

Как ранее писал TRT на русском, Маккарти заявил, что президент Байден не предпринимает достаточных усилий для решения проблемы госдолга.

Начиная с января Конгресс США блокирует увеличение потолка госдолга, сумма достигла астрономических $31,4 трлн.

В начале мая министр финансов США Джанет Йеллен уведомила Конгресс, что страна может оказаться не в состоянии «продолжать выполнять все обязательства правительства» к 1 июня, если до того времени двухпалатный американский парламент не повысит или не приостановит лимит долга.

По словам конгрессмена, бездействие главы Белого дома может привести к первому дефолту в истории страны. 22 мая Маккарти и Байден провели переговоры, однако, как отметил представитель республиканцев, стороны пока не смогли достигнуть согласия о потолке госдолга.

«Я чувствовал, что у нас была продуктивная дискуссия. У нас пока нет соглашения, но я чувствовал, что дискуссия была продуктивной в тех областях, (где) у нас есть разногласия», — подчеркнул конгрессмен.

Он уточнил: переговорщики «соберутся вместе и будут работать всю ночь», чтобы достичь соглашения. «Я считаю, что мы все еще можем успеть достичь соглашения», — отметил Маккарти. Байден в своем заявлении также назвал дискуссию в Овальном кабинете продуктивной, признав при этом, что разногласия сохраняются.

«Мы еще раз подтвердили, что дефолт исключен, и единственный способ двигаться вперед — это добросовестно добиваться двухпартийного соглашения», — заявил американский президент. Команда Маккарти и переговорщики из Белого дома ежедневно встречаются, чтобы прийти к консенсусу по бюджету и потолку долга, отмечает CNN.