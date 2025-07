Консорциум трех китайских компаний выиграл тендер на строительство новой газотурбинной ТЭЦ-2 в Алматы. Об этом сообщает пресс-служба государственного казахстанского фонда «Самрук-Казына». Фонд выступает гарантом финансирования проекта.

Церемония подписания соглашения между фондом и фирмами из КНР прошла 31 мая. В консорциум вошли три компании — Dongfang Electric International Corporation, Powerchina Sepco1 Electric Power Construction Co., Ltd и Powerchina Hebei Electric Power Engineering Co., Ltd.

Как уточняет пресс-служба фонда, новая станция будет построена на площадке действующей ТЭЦ, которая работает на угле и мазуте.

Проект предусматривает строительство газотурбинной ТЭЦ электрической мощностью до 600 МВт и тепловой мощностью 957 Гкал/ч. Завершить строительство и запустить новую ТЭЦ планируют уже в декабре 2026 года.

По условиям контракта китайские специалисты будут отвечать за проектирование, поставку оборудования и ввод станции в эксплуатацию. Переход на газ позволит снизить объем вредных выбросов и улучшить качество воздуха в крупнейшем городе Казахстана. После модернизации, реконструкции и перевода на газ двух алматинских станций — ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 — выбросы вредных веществ в атмосферу города снизятся на 92%, заявил председатель правления АО «‎Самрук-Энерго»‎ Серик Тютебаев.

Пресс-служба фонда уточняет: проект профинансируют Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Азиатский банк развития и Банк развития Казахстана. Корпоративные гарантии проекту даст «Самрук-Казына» — это будет способствовать минимизации рисков и улучшит условия кредитования.

Как ранее писал TRT на русском, в январе 2023 года Казахстан и Узбекистан договорились о поставках казахстанского угля для трех новых ТЭС в Ташкентской, Самаркандской и Ферганской областях.

Согласно подписанному соглашению, Казахстан будет в течение 10 лет обеспечивать узбекистанские ТЭС каменным углем с Шубаркульского (Шубаркольского) месторождения. Оно расположено в Карагандинской области Казахстана.

Тепловые электростанции составляют около 85% генерирующих мощностей Узбекистана. К 2030 году их доля должна снизиться до 58,5% — в рамках перехода к «зеленой» экономике, предполагающего строительство к 2030 году современных ФЭС и ветровых (ВЭС) электростанций суммарной мощностью 6,7 ГВт.