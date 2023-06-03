Россия создает службу «‎‎цифровых атташе» для поддержки российской IT-индустрии за рубежом. Чиновники будут работать при торговых представительствах в 26 странах мира, включая Казахстан, Узбекистан, Турцию. Об этом 1 июня заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).

«‎‎Цифровые атташе» будут продвигать российское программное обеспечение в других странах. По словам премьера, многие отечественные разработки могут успешно применяться не только в РФ, но и в дружественных государствах.

«‎‎Мы создали специальный механизм, который поможет расширить присутствие на зарубежных рынках российских IT-компаний. Речь идет о так называемой службе «‎‎цифровых атташе», которые станут работать при торговых представительствах в иностранных государствах»‎, — заявил Мишустин. Он отметил: в ближайшее время такие сотрудники появятся в 26 странах, включая регионы Азии, Африки, Ближнего и Среднего Востока, Восточной Европы, Южной Америки и Карибского бассейна.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, в свою очередь, уточнил: Россия уже назначила «цифровых атташе» в Малайзии, Аргентине, Вьетнаме, ЮАР, Кубе и Китае.

«Еще четыре кандидата — Казахстан, ОАЭ, Турция и Узбекистан — ожидают прохождения финального этапа конкурсного отбора», — подчеркнул политик.

О появлении службы «цифровых атташе» Чернышенко сообщил в феврале 2022 года. Тогда вице-премьер говорил, что РФ назначит атташе в 16 странах. По его словам, создание этой службы — часть мер правительства по поддержке российской IT-отрасли. Задачей «цифровых атташе» станет оказание консультационной, информационно-аналитической, юридической и организационной поддержки российским IT-компаниям в странах присутствия.

Как ранее писал TRT на русском, больше половины компаний в России планируют перейти на китайское оборудование в сфере кибербезопасности после ухода с российского рынка европейских и американских производителей.

Российская газета «‎Коммерсант»‎ со ссылкой на опрос интегратора К2Тех уточняет: до 2022 года только 5% респондентов использовали китайские решения в сфере кибербезопасности. Сейчас же на них перешли или планируют перейти 60% компаний РФ, чтобы заместить ими продукты ушедших западных игроков — Cisco, Palo Alto и т. д.