Компании из КНР будут производить электромобили на территории Беларуси. Об этом сообщил министр экономики страны Александр Червяков по итогам визита в Китай.

«Достигнуты договоренности по развитию в Республике Беларусь электротранспорта, ряд компаний дали свое согласие на организацию производства в Беларуси электромобилей», — уточнил политик.

Он не уточнил, какие именно модели китайских электрокаров будут собирать в республике.

В конце мая гендиректор белорусской компании «БелДжи» Геннадий Свидерский заявил, что Минск планирует наладить массовое производство электромобилей в стране. Но это задача на долгосрочную перспективу.

По его словам, в Беларуси также хотят выпускать отечественный электрокар, работы над проектом уже ведет Национальная академия наук республики.

Основой для проекта, по словам Свидерского, может стать кроссовер Geely Coolray. Его собирают на мощностях «БелДжи».

Китай поставит Беларуси локомотивы

Министр Червяков во время визита в Поднебесную отметил, что Беларусь и КНР договорились о поставках китайского оборудования для аэропорта Минска, а также о поставках из Китая 15 железнодорожных локомотивов.

Кроме того, Пекин в четыре раза увеличит количество разрешений на въезд в страну белорусского автотранспорта. Страны также договорились об аккредитации в КНР молочных предприятий Беларуси.

Две страны также будут совместно готовить кадры в медицинской сфере, производить медоборудование и фармацевтическую продукцию. В конце февраля президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Пекин, где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Белорусский лидер отметил: Минск заинтересован в углублении технологического сотрудничества с Пекином. Это включает создание совместных производств, модернизацию белорусских предприятий с внедрением современных китайских технологий, а также продвижение товаров и услуг на рынки третьих стран.

Как ранее писал TRT на русском, Пекин намерен направить странам Центральной Азии около $3,72 млрд финансовой поддержки. Об этом заявил председатель Китая Си Цзиньпин на саммите «Китай — Центральная Азия» в Сиане в мае этого года.

«Для укрепления потенциала развития Китай разработает планы сотрудничества со странами Центральной Азии в сокращении бедности с помощью науки и технологий. Предприятия, финансируемые Китаем, будут поощряться к созданию большего количества локальных рабочих мест»‎, — уточнил председатель Си.