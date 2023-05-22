Пекин направит странам Центральной Азии 26 млрд юаней (около $3,72 млрд) в качестве финансовой поддержки. Об этом заявил председатель Китая Си Цзиньпин на саммите «Китай — Центральная Азия» в Сиане.

«Для укрепления потенциала развития Китай разработает планы сотрудничества со странами Центральной Азии в сокращении бедности с помощью науки и технологий. Предприятия, финансируемые Китаем, будут поощряться к созданию большего количества локальных рабочих мест. Китай предоставит государствам Центральной Азии 26 млрд юаней финансовой поддержки и безвозмездной помощи»,— уточнил председатель КНР.

Политик отметил: «динамичная и процветающая» Центральная Азия придаст мощный импульс восстановлению и развитию мировой экономики. «Миру нужна стабильная Центральная Азия. Необходимо поддерживать суверенитет, безопасность, независимость и территориальную целостность стран Центральной Азии, уважать путь развития, выбранный народами стран региона, поддерживать их усилия по установлению мира, гармонии и спокойствия», — констатировал китайский лидер.

Саммит в Сиане (северо-западная китайская провинция Шэньси) проходит с 18 по 19 мая. Среди участников — лидеры КНР, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Си пообещал пяти лидерам региона, что Китай может гарантировать «безопасность и обороноспособность» всей Центральной Азии. В ходе двухдневного саммита в Сиане он встретился с каждым из лидеров и подписал двусторонние соглашения об увеличении инвестиций в торговлю, инфраструктуру и технологии, а также об организации безвизовых поездок. Китай предоставил Центральной Азии приоритетный статус. Именно в Казахстан председатель Си совершил первый государственный визит после трех лет изоляции из-за пандемии коронавируса. После Казахстана китайский лидер посетил Узбекистан, где состоялась встреча Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

По данным министерства торговли КНР, объем торговли между Китаем и пятью странами Центральной Азии в 2022 году превысил рекордные $70 млрд долларов.

Россия, Китай и США спорят за регион

Председатель КНР также назвал важной совместную работу стран региона для реализации глобальной инициативы в области безопасности. Китайский лидер отметил: необходимо «решительно выступать против вмешательства внешних сил» во внутренние дела государств Центральной Азии.

За несколько дней до саммита в Сиане главы пяти государств Центральной Азии побывали в Москве, где приняли участие в торжествах 9 мая. А в конце февраля Госсекретарь США Энтони Блинкен посетил страны Центральной Азии и заявил, что Вашингтон окажет поддержку государствам региона в обеспечении их суверенитета.

Дипломат также объявил, что США выделят дополнительную помощь в размере $25 млн для Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Аналогичная сумма была выделена в ноябре 2022 года.

Как ранее писал TRT на русском, Россия повышает боеготовность баз в Кыргызстане и Таджикистане на фоне попыток США восстановить свое военное присутствие в Центральной Азии. Об этом 28 апреля заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на совещании министров обороны стран ШОС в Нью-Дели.

Министр заявил, что Вашингтон и его союзники под предлогом помощи в борьбе с терроризмом пытаются вновь закрепиться в регионе.

«‎Расцениваем просьбы [Вашингтона] к странам региона о размещении военной инфраструктуры как прямую угрозу стабильности на пространстве ШОС‎», — уточнил Шойгу. — «‎‎Со своей стороны повышаем боевую готовность российских военных баз в Киргизии [Кыргызстане] и Таджикистане, а также других сил реагирования на возможные вызовы».