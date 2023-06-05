Казахстанская группа компаний PTC Holding подписала инвестиционное соглашение с грузинскими партнерами о строительстве портового терминала в грузинском Поти. Цель проекта — развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ). Об этом сообщает пресс-служба PTC.

Для строительства терминала создано совместное казахстано-грузинское предприятие АО «POTI TRANSTERMINAL» (каждая сторона на паритетных условиях получает по 50% акций).

Ориентировочная стоимость проекта — $10 млн. Площадь терминала составит 8 гектаров, его мощность — 80 тысяч контейнеров (в 20 футовом эквиваленте) в год. Проект планируют достроить к октябрю текущего года.

Там отметили, что вели переговоры с грузинскими партнерами с начала 2023 года.

Выбор Поти, а не Батуми обусловлен спецификой портов: первый обслуживает контейнерные и автомобильные грузы, а второй — нефтеналивные и насыпные.

Терминал нужен для диверсификации маршрутов

В заявлении PTC Holding говорится: строительство портового терминала станет первым казахстанским инфраструктурным проектом в Поти — одном из крупнейших портов Грузии.

«‎Это крайне важно для казахстанских операторов в условиях нынешней геополитической обстановки в мире, а также для диверсификации логистических маршрутов»‎, — уточняет фирма.

«Если мы говорим про морскую часть ТМТМ то, это (порт Поти) фактически, конец ТМТМ. Если ТМТМ начинается для контейнерных поездов на станции Алтынколь, погранпереходе между Китаем и Казахстаном, то заканчивается он в Поти или Батуми. Поэтому там нужно присутствовать», — заявил председатель правления PTC Holding Тимур Карабаев.

Поти — это конечная точка транспортировки грузов по ТМТМ на черноморском побережье. Строительство контейнерного терминала позволит казахстанскому бизнесу формировать грузовые потоки, создаст выгодные тарифные условия на данном маршруте для казахстанских экспортеров и привлечет дополнительные объемы транзитных грузов через Казахстан, уточняет пресс-служба.

Активизация транзита между Европой и Азией

В мае во время визита в Китай президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что «развитие Транскаспийского маршрута важно для активизации транзита между Европой и Азией». Политик подчеркнул: важно раскрыть потенциал ТМТМ, что предполагает создание единых транспортных операторов и формирование замкнутого логистического цикла. Группа компаний PTC Holding планирует создать международную сеть дочерних предприятий для выхода на прямые контракты без посредников с крупнейшими мировыми грузовладельцами, производителями и логистическими платформами, уточняет пресс-служба фирмы.

За последние два года холдинг зарегистрировал дочерние предприятия в Узбекистане, КНР, Турции и Кыргызстане.

Как ранее писал TRT на русском, в конце мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил запустить скоростные грузовые поезда по маршруту Челябинск — Болашак — Иран.

Политик уточнил: для развития связей РФ и Ирана можно использовать инфраструктуру транспортного коридора Север — Юг, а консолидирующий центр нового маршрута создать в Челябинске.

Речь идет о международном транспортном коридоре, который свяжет железнодорожные и автомобильные трассы России, Азербайджана, Ирана и Индии.