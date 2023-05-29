Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил запустить скоростные грузовые поезда по маршруту Челябинск — Болашак — Иран, сообщает пресс-служба политика.

Выступая на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Москве, Токаев также призвал развивать другие логистические возможности стран объединения, чтобы расширить географию экспорта.

Токаев уточнил: для развития связей РФ и Ирана можно использовать инфраструктуру транспортного коридора Север — Юг, а консолидирующий центр нового маршрута создать в Челябинске.

Речь идет о международном транспортном коридоре, который свяжет железнодорожные и автомобильные трассы России, Азербайджана, Ирана и Индии.

По оценке первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, длина коридора составит свыше 5 тыс. км, уже сейчас по нему проходит более 14 млн. тонн грузов.

Создание и развитие коридора «‎Север-Юг»‎ позволит РФ включиться в другие транзитные потоки, в том числе идущие в обход России, отметил вице-премьер. По его словам, к 2030 году планируется довести объем перевозок по транспортному коридору до 32 млн тонн грузов.

По словам Токаева, Казахстан готов реконструировать «узкие места» в железнодорожной сети Бейнеу — Мангыстау и на участке автомобильной дороги Бейнеу — Шалкар. Это увеличит грузопоток между странами ЕАЭС и крупными торговыми партнерами. «Хорошим примером нашего взаимовыгодного сотрудничества призвано стать строительство железной дороги Бахты — Аягоз. Ее запуск позволит значительно нарастить пропускную способность и Казахстана, и России в направлении Китая», — подчеркнул Токаев.

Новые маршруты в Азии

Президент Казахстана также приветствовал намерение РФ создать коридоры в сторону Китая, Индии, Пакистана, Ирана, стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. «Считаю, что созрело понимание необходимости развития транспортного коридора Север — Юг в сопряжении с Транскаспийским маршрутом. В этой связи Казахстан будет выступать надежным логистическим хабом ЕАЭС, задействуя все свои возможности и ресурсы», — констатировал Токаев.

По его словам, Казахстан готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации. Это могут быть совместные предприятия по производству электромобилей, магистральных локомотивов, вагонов, сельскохозяйственной и легковой техники, строительных материалов и химической продукции.

Президент Узбекистана (республика не входит в ЕАЭС, но имеет статус наблюдателя) Шавкат Мирзиёев также принял участие в саммите союза. Политик предложил государствам объединения присоединиться к разработке проекта железной дороги Узбекистан — Афганистан — Пакистан. По оценке Мирзиёева, это создаст альтернативный транспортный коридор в Центральной Азии.

Как ранее писал TRT на русском, 13 мая в Ташкенте открыли офис для координации строительства ж/д из Узбекистана через Афганистан в Пакистан. По данным пресс-службы «‎Узбекистанских железных дорог»‎, офис поможет наладить взаимодействие специалистов трех республик для разработки технико-экономических обоснований и ускорения строительства железной дороги.

Посол Пакистана в Узбекистане Ахмед Фарук уточнил: благодаря новой ж/д срок доставки грузов из Узбекистана в Пакистан сократится до 5 дней. Стоимость грузоперевозок при этом снизится на 40%. Поезда смогут перевозить до 15 млн тонн грузов в год.