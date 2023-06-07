Национальный авиаперевозчик Турции Turkish Airlines (THY) намерен расширить и обновить свой флот. Для этого компания планирует закупить еще около 600 самолетов. Об этом 5 июня заявил председатель правления компании Ахмет Болат на ежегодном общем собрании Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) в Стамбуле. Его слова приводит агентство «‎Анадолу»‎.

Болат уточнил: Turkish Airlines планирует закупить 400 узкофюзеляжных и 200 широкофюзеляжных самолетов, а также 25-30 самолетов Boeing 777x или 350x.

Глава компании отметил: с учетом последних пополнений парк THY увеличится с нынешних 435 до 813 самолетов. Говоря о финансовых показателях, Болат подчеркнул: выручка Turkish Airlines в первом квартале выросла на 42,7% в среднегодовом исчислении, а чистая прибыль увеличилась на 45%.

«‎‎Мы собираемся [в этом году] перевезти более 86 млн пассажиров, общая выручка [за этот год] составит более $19 млрд», — заявил глава компании. По его словам, THY стремится стать одной из трех крупнейших авиакомпаний мира. Для этого фирма расширяет сеть своего присутствия и намерена открыть рейсы в Детройт в ноябре этого года.

Скоро список направлений Turkish Airlines пополнит Австралия — она станет 130-й страной, куда летает турецкий перевозчик, уточняет «‎Анадолу»‎.

Как ранее писал TRT на русском, в мае Turkish Airlines объявила о получении чистой прибыли в размере $233 млн (4,4 млрд турецких лир) в первом квартале 2023 года благодаря активному восстановлению международного спроса. Национальный авиаперевозчик Турции уже семь кварталов подряд получает чистую прибыль после того, как сектор авиаперевозок сильно пострадал в 2020 году, во время первой волны пандемии COVID-19.

Авиакомпания добилась рекордно высокого дохода в первом квартале 2023 года. В период с января по март он достиг $4,4 млрд (82,1 млрд лир) — это на 43% больше, чем в прошлом году. Доходы от пассажирских перевозок составили 84% от общего дохода и выросли на 83% — до $3,6 млрд.