Группа стран НАТО может разместить войска в Украине, если государства-члены, в том числе США, не предоставят Киеву реальных гарантий безопасности на саммите Альянса в Вильнюсе, заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. Его слова приводит газета The Guardian.

Издание уточняет: Расмуссен исполняет обязанности официального советника президента Украины по вопросу о месте Киева в будущей архитектуре европейской безопасности. Перед июльским саммитом НАТО в Вильнюсе бывший генсек Альянса посетил ряд европейских стран и США, чтобы подготовить почву для переговоров о вступлении Киева в блок.

Политик уточнил: крайне важно, чтобы Украина получила письменные гарантии безопасности, желательно до саммита, но вне рамок НАТО. Они должны охватывать обмен разведывательными данными, совместные тренировки с Украиной, расширение производства боеприпасов, поставку вооружений, достаточных для сдерживания России от дальнейшего нападения.

Расмуссен предупредил: если НАТО не предоставит Украине на саммите гарантии безопасности, другие члены Альянса не допустят, чтобы этот вопрос был снят с повестки. Его замечание последовало после слов нынешнего главы НАТО Йенса Столтенберга. Тот заявил, что вопрос о гарантиях безопасности для Киева будет стоять на повестке дня в Вильнюсе, но НАТО предоставляет полноценные гарантии только членам Альянса.

Польша может направить свои войска в Украину

Расмуссен также отметил: «Если НАТО не сможет договориться о четком пути на вступление для Украины, существует явная вероятность того, что некоторые страны могут принять меры в индивидуальном порядке‎»‎.

Бывший генсек Альянса напомнил: «‎Польша активно занимается оказанием конкретной помощи Украине. И я бы не исключал возможности того, что Польша будет действовать еще сильнее в этом контексте на национальной основе, а за ней последуют страны Балтии, возможно, включая возможность размещения войск на земле»‎.

«Я думаю, что поляки всерьез задумаются о том, чтобы пойти и собрать коалицию желающих, если Украина ничего не получит в Вильнюсе. Мы не должны недооценивать чувства поляков, они чувствуют, что Западная Европа слишком долго не прислушивалась к их предостережениям против истинного российского менталитета», — заявил Расмуссен.

По его словам, обращение Украины за военной помощью будет абсолютно законным. The Guardian отмечает: предположение Расмуссена о том, что некоторые государства могут отправить свои войска в Украину, можно рассматривать как предупреждение об угрозе единству НАТО. Германия по-прежнему опасается заходить слишком далеко в вопросе украинского членства в альянсе, опасаясь, что это спровоцирует Россию, уточняет издание.

Одних гарантий будет недостаточно

Экс-глава НАТО также заявил, что одних только гарантий безопасности Украине будет недостаточно. «Некоторые союзники по Альянсу могут выступить за гарантии безопасности, чтобы избежать реальной дискуссии о стремлении Украины к членству. Они надеются, что, предоставив гарантии безопасности, смогут избежать этого вопроса. Я не думаю, что это возможно‎»‎, — уточнил Расмуссен.

По его словам, ряд восточноевропейских лидеров выступают за то, чтобы Альянс обозначил для Украины «‎ясные пути к членству в НАТО» При этом, даже если на саммите в Вильнюсе не удастся сделать приглашение Украине вступить в НАТО, необходимо обозначить четкие временные рамки — например, договориться, что приглашение будет направлено в 2024 году. Расмуссен подчеркнул: путь Киева к членству в Альянсе должен исключать установление предварительных условий, таких как план действий по членству в НАТО.

«Все, что меньше этого, было бы разочарованием для Украины», — резюмировал политик. По его оценке, Киев должен получить членство в Альянсе до окончания войны, поскольку иначе Россия может поставить одним из условий мирного договора внеблоковый статус Украины.

Запад не готов дать Киеву запрашиваемые гарантии

8 июня издание Politico со ссылкой на источники в НАТО сообщило, что страны Запада не готовы предоставить требуемые Киевом гарантии безопасности. Собеседники издания уточнили: политики на Западе пока не пришли к единому мнению о возможном предоставлении гарантий, а также о последствиях этого шага и предполагаемом формате гарантий.

По данным Politico, союзники Киева не хотят называть конкретные сроки вступления Украины в НАТО, однако «‎также не хотят разочаровывать украинцев»‎. В беседе с изданием экс-помощник генсека Альянса Камиль Гранд заявил: НАТО может дать Украине гарантии наподобие Будапештского меморандума 1994 года, согласно которому Киев получил гарантии безопасности от России, США и Великобритании.

Эти гарантии так и остались только на бумаге, отметил чиновник. Один из возможных вариантов ответа НАТО — концепция президента Украины, которая предполагает, что группа ключевых союзников Киева возьмет на себя долгосрочные обязательства по укреплению обороноспособности Украины. Эти страны обязуются предоставлять как военную, так и невоенную помощь.

Politico подчеркивает: обещания поставок большего количества вооружений — это не то, чего хотят украинские власти. Киев, по словам собеседников издания, рассчитывает получить от Запада гарантии, которые станут для Украины шагом на пути к вступлению в НАТО.

Как ранее писал TRT на русском, Евросоюз готовит план финансовой помощи Украине до 2027 года. Он обойдется Брюсселю в десятки миллиардов евро, но позволит заложить «более стабильную и предсказуемую основу» для поддержки Киева.

Инициатива Брюсселя также направлена на то, чтобы побудить других союзников Украины — в частности, США и Великобританию — предоставить Киеву аналогичные долгосрочные обязательства. Такая поддержка становится особенно актуальной на фоне назначенных на 2024 год выборов президента США и растущей неопределенности в том, будет ли Вашингтон помогать Киеву на этом фоне.