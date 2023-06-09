Россия заблокировала активы международных депозитариев Euroclear и Clearstream на общую сумму около 229,1 млрд руб (более $2,9 млрд по курсу на момент блокировки средств — декабрь прошлого года). Об этом сообщает российская газета «‎Ведомости»‎ со ссылкой на отчеты компаний за 2022 год.

Активы европейских депозитариев заблокированы в Национальном резервном депозитарии (НРД). Эти действия стали ответом РФ на ограничения, которые Euroclear и Clearstream ввели в отношении НРД, исполняя европейские санкции.

Издание уточняет: ранее депозитарии не называли, сколько конкретно активов Россия заблокировала.

При этом газета отмечает: объем замороженных активов российских компаний и граждан из-за санкций против РФ оценивается в 5,7 трлн руб ($70 млрд). Эта сумма в 25 раз больше, чем заблокированные активы Euroclear и Clearstream.

В декабре 2022 года НРД получил разрешение на разблокировку иностранных активов от Минфина Люксембурга и от Казначейства Бельгии (Clearstream и Euroclear зарегистрированы в этих странах). В Центробанке РФ тогда заявили, что разрешения европейских властей на разблокировку активов не гарантируют их возврата инвесторам.

В мае текущего года глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что российские инвесторы смогли вернуть активы из-за рубежа примерно на 3 трлн руб. ($36,5 млрд). Отчет бельгийского Euroclear показывает: на конец 2022 года на счетах типа «С» и «И» РФ заблокировала в рублях 188,5 млрд руб. и 28,9 млрд руб. соответственно. Счета «С» предназначены для проведения сделок по покупке и продаже нерезидентами иностранной валюты, операций с ценными бумагами и инвестиций в экономику России.

Счета «И» используются для зачисления денег, предназначенных для выплат держателям российских еврооблигаций, права на которые учитываются в иностранной инфраструктуре. В отчете Clearstream отмечается: РФ заблокировала активов компании на сумму €134,1 млн (около 11,7 млрд руб.).

Юристы предлагают взыскать активы

Опрошенные «‎Ведомостями»‎ юристы предлагают взыскать эти активы в судебном порядке в пользу российских инвесторов, чьи средства оказались заблокированы в ЕС. Издание уточняет: ранее юридическая компания NSP собирала заявки от институциональных и частных инвесторов, чтобы присоединиться к групповому иску в России против Euroclear и Clearstream.

Официально известно о том, что в феврале российский суд взыскал с Euroclear в пользу банка «Санкт-Петербург» $107 млн.

В апреле стало известно о разблокировке в Бельгии активов банка на сопоставимую сумму — около $110 млн. Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин в беседе с газетой заявил, что неуместно говорить о беспрепятственном обращении взыскания на все заблокированные в России средства Euroclear и Clearstream. Попытку взыскать средства могут затруднить клиенты депозитариев, которым может принадлежать часть заблокированных средств: вряд ли они согласятся на их передачу иным лицам, уточнил юрист.

ЕС расширяет санкции против российских бизнесменов

На фоне решения РФ заблокировать средства европейских инвестфондов 7 июня совет Евросоюза расширил критерии для введения блокирующих санкций против российского бизнеса.

Отныне ЕС может вводить санкции против любых бизнесменов и организаций, работающих в наиболее доходных секторах экономики России, а также против членов семей ведущих российских бизнесменов. Поправка европейского законодательства отмечает, что под санкции теперь могут попасть «ведущие» предприниматели, работающие в России.

Как пишет газета РБК, под эту категорию могут попасть любые российские бизнесмены. Также под санкции могут попасть их ближайшие родственники или другие физические лица, получающие выгоду от предпринимателя.

Также в критериях для введения санкций указано: меры могут быть введены против предпринимателей, участвующих в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода для правительства России.

Совет ЕС объясняет необходимость поправки тем, что между властями РФ и ее ведущими бизнесменами существует «связь через взаимную выгоду и поддержку». Поэтому «с учетом взаимозависимости между ведущими предпринимателями и правительством» критерии для внесения в санкционный список должны включать «ведущих предпринимателей, работающих в любом секторе экономики России».

Как ранее писал TRT на русском, в конце мая российский лесопромышленный холдинг Segezha продал европейское подразделение за символический €1. Холдинг продал подразделение Segezha Packaging, которое управляет семью заводами по производству бумажной упаковки в Европе.

Предприятия расположены в Германии, Дании, Нидерландах, Италии, Чехии, Турции и Румынии. В общей сложности они производили 700 млн бумажных мешков в год. В отчете компания отмечает: соглашение о продаже 100% Arka Merchants Limited и ее дочерних обществ (через эту компанию группа владела семью заводами Segezha Packaging) было заключено еще 22 февраля текущего года.