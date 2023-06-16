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Зачем страны Центральной Азии меняют военные доктрины
Уже третья страна Центральной Азии, Кыргызстан, решила пересмотреть свою военную доктрину за последний год. TRT на русском решил разобраться, что именно они хотят усилить в своей системе безопасности
Зачем страны Центральной Азии меняют военные доктрины
Фото: минобороны Кыргызстана / Others
16 июня 2023 г.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил о разработке новой военной доктрины страны. Причем, по его словам, он внес личный вклад в подготовку документа.

«Как известно, наша страна граничит с четырьмя странами, — напомнил он. — Каждая из семи областей является приграничным регионом, а 80 процентов из 40 административных районов напрямую связаны с соседними странами. На границе Кыргызстана и в отдаленных районах Центральной Азии происходят различные процессы, прямо и косвенно затрагивающие нашу страну, — напомнил он. — Очень важно, чтобы мы повышали обороноспособность нашей страны во время вызовов и угроз, которые происходят в мире».

Жапаров добавил, что его страна недавно закупила «у наших партнеров и союзников новые виды вооружения, пока не имеющие аналогов в Центральной Азии», включая беспилотники «Байрактар» и белорусский ЗРК «Печора», который будет работать в составе общей с Россией системы ПВО.

Начальник Генштаба Вооруженных сил Кыргызстана Эрлис Тердикбаев в свою очередь уточнил, что новую военную доктрину решили разработать потому, что в стране принята новая Конституция, проведены серьезные реформы государственного аппарата, а в регионе и мире произошли «изменения военно-политической ситуации».

Власти Кыргызстана избегали уточнений, что именно угрожает его стране. Однако в этом нет никакого секрета — боевые действия периодически вспыхивают на границе с Таджикистаном. Возможно, поэтому уже упоминавшийся зенитно-ракетный комплекс будет дислоцироваться именно там — в Баткенской области. Указание на это есть и в нынешней редакции доктрины: «Имеется вероятность возникновения пограничных инцидентов и военных акций на государственной границе и в приграничных районах на основе существующих нерешенных проблем. Существуют накопившиеся на протяжении многих лет противоречия и проблемы в сфере межэтнических отношений». Кроме того, все страны Центральной Азии вынуждены ориентироваться на ситуацию в Афганистане, где в 2021 году пришло к власти временное правительство, отмечено в документе.

Примечательно, что незадолго до этого об изменении военной доктрины задумались две другие страны региона — Казахстан и Таджикистан. В последнем разработка еще идет — поручение на этот счет президент страны Эмомали Рахмон издал лишь в декабре 2022 года. Его мотив ясен: граница Афганистана и Таджикистана — самая протяженная, и в силу природного ландшафта просто не может быть надежно защищена.

«Сегодня террористические и экстремистские группировки для привлечения и вербовки граждан в свои ряды применяют новые методы и способы с использованием современных информационных технологий, направляют малоопытных и заблудших молодых людей на путь радикализма», — заявлял президент Рахмон, очевидно, имея в виду ДАЕШ. Эта группировка по-прежнему пытается развивать свое присутствие в Афганистане.

Неудивительно, что главный упор таджикский лидер сделал на информационное противостояние. «Лидер нации считает, что для предотвращения преступлений, имеющих экстремистский и террористический характер, и преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий, необходимо создать Единый информационный центр», — писало агентство «Ховар». Не исключено, что свое отражение в новой военной доктрине Таджикистана найдет и уже упоминавшийся конфликт с Кыргызстаном.

Наконец, в октябре 2022 года указ о внесении изменений в военную доктрину подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Учитывая, что это произошло через 8 месяцев после массовых беспорядков, в ходе которых серьезно пострадал крупнейший город страны — Алматы, доктрина просто не могла не включать слова о внутренней стабильности и сопротивлении «информационным угрозам».

«В Вооруженных Силах созданы подразделения для организации противодействия информационно-психологическому и программно-техническому (кибер) воздействию в войсках. (…) Проводится системная работа по развитию технического и кадрового потенциалов, направленная на формирование современной проактивной системы защиты информации на объектах информатизации военного назначения», — говорится в документе.

Еще одно нововведение подразумевает повышение мобильности войск, особенно Национальной гвардии, которая как раз и призвана решать внутренние задачи. «Внедряются новые формы применения и способы действий войск для решения задач при кризисных ситуациях и пресечении внутреннего вооруженного конфликта, в том числе при обеспечении правовых режимов чрезвычайной ситуации социального характера, чрезвычайного и военного положений», — сказано в новой казахстанской доктрине.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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