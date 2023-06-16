Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил о разработке новой военной доктрины страны. Причем, по его словам, он внес личный вклад в подготовку документа.

«Как известно, наша страна граничит с четырьмя странами, — напомнил он. — Каждая из семи областей является приграничным регионом, а 80 процентов из 40 административных районов напрямую связаны с соседними странами. На границе Кыргызстана и в отдаленных районах Центральной Азии происходят различные процессы, прямо и косвенно затрагивающие нашу страну, — напомнил он. — Очень важно, чтобы мы повышали обороноспособность нашей страны во время вызовов и угроз, которые происходят в мире».

Жапаров добавил, что его страна недавно закупила «у наших партнеров и союзников новые виды вооружения, пока не имеющие аналогов в Центральной Азии», включая беспилотники «Байрактар» и белорусский ЗРК «Печора», который будет работать в составе общей с Россией системы ПВО.

Начальник Генштаба Вооруженных сил Кыргызстана Эрлис Тердикбаев в свою очередь уточнил, что новую военную доктрину решили разработать потому, что в стране принята новая Конституция, проведены серьезные реформы государственного аппарата, а в регионе и мире произошли «изменения военно-политической ситуации».

Власти Кыргызстана избегали уточнений, что именно угрожает его стране. Однако в этом нет никакого секрета — боевые действия периодически вспыхивают на границе с Таджикистаном. Возможно, поэтому уже упоминавшийся зенитно-ракетный комплекс будет дислоцироваться именно там — в Баткенской области. Указание на это есть и в нынешней редакции доктрины: «Имеется вероятность возникновения пограничных инцидентов и военных акций на государственной границе и в приграничных районах на основе существующих нерешенных проблем. Существуют накопившиеся на протяжении многих лет противоречия и проблемы в сфере межэтнических отношений». Кроме того, все страны Центральной Азии вынуждены ориентироваться на ситуацию в Афганистане, где в 2021 году пришло к власти временное правительство, отмечено в документе.

Примечательно, что незадолго до этого об изменении военной доктрины задумались две другие страны региона — Казахстан и Таджикистан. В последнем разработка еще идет — поручение на этот счет президент страны Эмомали Рахмон издал лишь в декабре 2022 года. Его мотив ясен: граница Афганистана и Таджикистана — самая протяженная, и в силу природного ландшафта просто не может быть надежно защищена.

«Сегодня террористические и экстремистские группировки для привлечения и вербовки граждан в свои ряды применяют новые методы и способы с использованием современных информационных технологий, направляют малоопытных и заблудших молодых людей на путь радикализма», — заявлял президент Рахмон, очевидно, имея в виду ДАЕШ. Эта группировка по-прежнему пытается развивать свое присутствие в Афганистане.

Неудивительно, что главный упор таджикский лидер сделал на информационное противостояние. «Лидер нации считает, что для предотвращения преступлений, имеющих экстремистский и террористический характер, и преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий, необходимо создать Единый информационный центр», — писало агентство «Ховар». Не исключено, что свое отражение в новой военной доктрине Таджикистана найдет и уже упоминавшийся конфликт с Кыргызстаном.

Наконец, в октябре 2022 года указ о внесении изменений в военную доктрину подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Учитывая, что это произошло через 8 месяцев после массовых беспорядков, в ходе которых серьезно пострадал крупнейший город страны — Алматы, доктрина просто не могла не включать слова о внутренней стабильности и сопротивлении «информационным угрозам».

«В Вооруженных Силах созданы подразделения для организации противодействия информационно-психологическому и программно-техническому (кибер) воздействию в войсках. (…) Проводится системная работа по развитию технического и кадрового потенциалов, направленная на формирование современной проактивной системы защиты информации на объектах информатизации военного назначения», — говорится в документе.

Еще одно нововведение подразумевает повышение мобильности войск, особенно Национальной гвардии, которая как раз и призвана решать внутренние задачи. «Внедряются новые формы применения и способы действий войск для решения задач при кризисных ситуациях и пресечении внутреннего вооруженного конфликта, в том числе при обеспечении правовых режимов чрезвычайной ситуации социального характера, чрезвычайного и военного положений», — сказано в новой казахстанской доктрине.