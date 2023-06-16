Израиль ведет переговоры о продаже своих танков Merkava Mk 2 и Mk 3 двум странам, в том числе одной в Европе. Это станет первым подобным экспортом бронетехники, сообщает газета Times of Israel.

Издание уточняет: танки были произведены в 1980-1990 годах, это машины второго и третьего поколений. Они уже сняты с боевого дежурства, однако на фоне войны России и Украины на мировом рынке вырос спрос на танки, отмечает газета.

Танк Merkava (в переводе с иврита — «‎‎колесница») производится в Израиле с 1979 года. Сейчас на вооружении Армии обороны Израиля стоит четвертое поколение этих боевых машин.

Газета отмечает: Израиль готов поставить двум странам около 200 танков. Какие это страны, не уточняется. Если сделка состоится, то это станет первым случаем, когда Израиль экспортировал свои танки.

Европейские страны пополняют запасы вооружений

Глава израильского Управления международного оборонного сотрудничества Яир Кулас в беседе с газетой Calcalist подтвердил информацию о продаже танков. Он отметил, что его подразделение продвигает увеличение продаж избыточного оборудования армии.

«Там есть потенциал в несколько сотен миллионов шекелей. Мир гонится за системами, а производственные процессы требуют времени, и не у всех есть время ждать», — отметил Кулас.

По его словам, многие европейские страны заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее пополнить запасы вооружений после того, как поставили Украине оружия на миллиарды долларов.

«Есть две потенциальные страны, с которыми мы ведем предварительные переговоры [о продаже танков Merkava]», — уточнил Кулас. — «Мне запрещено называть их имена, но одна из них находится на европейском континенте».

Согласно данным Минобороны Израиля, годовой объем продаж оружия в 2022 году достиг нового рекорда в $12,5 млрд. Официальные лица отметили: спрос на оружие израильского производства вырос из-за войны России с Украиной. Также растет интерес со стороны арабских стран, которые недавно нормализовали отношения с Израилем, отмечает Times of Israel.

Поставляет ли Израиль оружие Украине?

Израиль до сих пор не оказывал Киеву прямую военную поддержку, пытаясь избежать ухудшения отношений с Москвой.

В октябре 2022 года действовавший тогда глава израильского Минобороны Бенни Ганц заявил: Израиль не будет поставлять оружие Киеву.

«Израиль не изменил своей политики в отношении Украины. Мы поддерживаем Запад, однако вооружение поставлять Украине не будем. Мы запросили информацию у украинцев относительно их нужд, предложили свою помощь в обеспечении жизненно важной системы раннего предупреждения», — подчеркнул политик.

Однако 4 февраля новоизбранный премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил: страна рассмотрит возможность передать пакет боевой техники Украине.

«Вопрос поставок вооружений был рассмотрен и отвергнут предыдущим израильским правительством. Я изучу эту тему и дам ответ, который сочту приемлемым», — подчеркнул премьер.

А уже в марте, как писал портал Axios, Израиль одобрил лицензии на экспорт в Украину систем противодействия беспилотникам. Разрешения были выданы компаниям Elbit и Rafael.

Системы, которые Израиль может вскоре поставить Киеву, используют электроприборы, чтобы создавать помехи и сбивать дроны. Они обладают радиусом действия около 40 км. Их можно устанавливать вблизи электростанций или других критических объектов.

Как ранее писал TRT на русском, в январе текущего года США достигли соглашения с израильским правительством о поставках Украине 155-мм артиллерийских боеприпасов с американских складов в Израиле.

По данным газеты The New York Times, сделка предусматривает поставку Киеву 300 тыс. артиллерийских снарядов. При этом около половины из запрошенного объема к настоящему моменту уже переправлена в Европу, уточняет издание.

NYT уточняет: снаряды будут доставлены в Украину через Польшу в ближайшее время. «‎Поскольку запасы в США истощены, а американские производители оружия еще не в состоянии идти в ногу с темпами боевых действий в Украине, Пентагон обратился к двум альтернативным поставщикам снарядов в Южной Корее и Израиле, чтобы преодолеть разрыв‎»‎, — сообщает издание.