Инвестиционные компании BlackRock и JPMorgan Chase помогают правительству Украины создать Фонд развития. Их цель — привлечь сотни миллиардов долларов частных инвестиций для восстановления страны. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Пока фонд находится на стадии планирования. Ожидается, что полностью его запустят только после окончания военных действий, отмечает газета.

Великобритания и Украина на этой неделе намерены организовать конференцию, чтобы рассказать инвесторам о фонде и привлечь частные средства.

«Многие из сегодняшних долгосрочных проблем лучше всего решаются с помощью смешанного финансирования, и это [восстановление Украины] одна из них. Вам нужны эти средства для масштабной мобилизации капитала», — заявил FT вице-председатель BlackRock Филипп Хильдебранд.

Сколько фонд планирует собрать?

В марте Всемирный банк подсчитал, что Украине потребуется $411 млрд для восстановления после войны. Недавний прорыв дамбы Каховской ГЭС и затопление территории вдоль Днепра увеличили эту цифру, уточняет издание.

Официальной цели по сбору средств не установлено, пишет FT. Источники издания поясняют: фонд стремится привлечь недорогой капитал от правительств, доноров и международных финансовых учреждений и использовать его для привлечения частных инвестиций — их объем должен быть в 5-10 раз больше начального капитала.

Правительство Украины привлекло консалтинговое подразделение BlackRock в ноябре 2022 года, чтобы определить, как лучше всего привлечь капитал для восстановления страны. В феврале оно подключило к программе и JPMorgan.

Президент Украины Владимир Зеленский в мае объявил, что страна работает с двумя финансовыми группами и консультантами McKinsey. Ранее JPMorgan с 2010 года помог Украине привлечь более $25 млрд суверенного долга и возглавил реструктуризацию долга страны на $20 млрд в прошлом году.

Опасения инвесторов

Инвесторы, как уточняет FT, хотят помочь Украине, но «‎‎с подозрением относятся не только к военным потерям, но и к управлению страной, отсутствию прозрачности и неглубоким рынкам капитала».

Чтобы преодолеть беспокойство инвесторов по поводу управления, в правление фонда примут представителей международных финансовых учреждений и правительств, а также наймут специалистов по инвестициям для реализации своей стратегии.

По данным BlackRock, Украине нужен банк финансирования развития, чтобы найти инвестиционные возможности в таких секторах, как инфраструктура, климат и сельское хозяйство, и сделать их привлекательными для пенсионных фондов и других долгосрочных инвесторов и кредиторов.

«Фонд создается, чтобы также предоставить инвесторам из государственного и частного секторов возможность инвестировать в конкретные проекты и сектора», — заявил Стефан Вейлер, глава JPMorgan по рынкам долгового капитала в Центральной Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. «Будут разные отраслевые фонды, которые фонд определил как приоритетные для Украины. Цель состоит в том, чтобы максимизировать участие [частного] капитала», — пояснил Вейлер.

Как ранее писал TRT на русском, Евросоюз готовит план финансовой помощи Украине до 2027 года. Он обойдется Брюсселю в десятки миллиардов евро, но позволит заложить «более стабильную и предсказуемую основу» для поддержки Киева.

Инициатива Брюсселя также направлена на то, чтобы побудить других союзников Украины — в частности, США и Великобританию — предоставить Киеву аналогичные долгосрочные обязательства. Такая поддержка становится особенно актуальной на фоне назначенных на 2024 год выборов президента США и растущей неопределенности в том, будет ли Вашингтон помогать Киеву на этом фоне.