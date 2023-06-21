После атак вооруженных групп на территории Брянской и Белгородской областей в России решили воссоздать пограничные войска. Об этом сообщил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев.

Эту специальную службу президент РФ Владимир Путин ликвидировал в 2003 году, ее функции передали ФСБ.

«‎Самое знаменательное событие сегодня — принято решение о воссоздании пограничных войск. Мы об этом говорили, войсковой способ охраны государственной границы крайне актуален. Не знаю, нас услышали или нет, но решение принято‎», — написал депутат в своем Telegram-канале.

В Минобороны не подтвердили эту информацию. Гурулев также не уточнил, выведут ли погранслужбу из состава ФСБ.

С 1993 по 2003 годы в России существовала отдельная Федеральная пограничная служба — Главное командование Пограничных войск РФ. Оно подчинялось напрямую главнокомандующему, то есть президенту.

В 2003 году, во время своего первого президентского срока, Владимир Путин провел оптимизацию армии. Пограничные войска упразднили, вместо них создали Пограничную службу ФСБ. Газета «Коммерсант» писала, что Кремль передал охрану границ федеральной службе безопасности, чтобы усилить ведомство.

Зачем нужна реформа?

Как пишет портал «‎Военное обозрение»‎, сейчас границы России «‎охраняет фактически «‎‎пограничная милиция» с функциями военизированной охраны, не способная оказывать противодействие хорошо вооруженным группам противника‎».

В 2018 году глава погранслужбы ФСБ Владимир Кулишов в интервью РИА Новости заявил, что после реформы 2003 года «значительно сократилась войсковая компонента» пограничников. Кулишов уточнил: его служба главным образом предотвращает трансграничную преступность и охраняет только «отдельные участки государственной границы преимущественно оперативными силами, средствами и методами».

Кто нападает на границы России?

Как ранее писал TRT на русском, начиная с марта атакам диверсионных групп подвергаются Брянская и Белгородская области РФ. Ответственность за нападения взяли вооруженные формирования «Русский добровольческий корпус» (РДК) и «Свобода России». 22 мая эти отряды временно захватили пограничный пункт на российско-украинской границе «Грайворон».

Создание погранвойск — если информацию подтвердит Минобороны — станет продолжением масштабной реформы военной структуры РФ. В мае Генштаб РФ объявил, что в стране будут созданы два военных округа — Московский и Ленинградский. Также в России появится общевойсковая и воздушная армии, пять дивизий и 26 бригад.