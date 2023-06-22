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Румыния выдвинула ультиматум французской Naval Group из-за военных кораблей
Министерство обороны страны требует от компании как можно скорее поставить румынскому флоту корветы типа Gowind 2500. Если фирма не ответит до конца недели, то контракт обещают передать ее конкуренту — голландской Damen
Румыния выдвинула ультиматум французской Naval Group из-за военных кораблей
Румыния выдвинула ультиматум французской Naval Group из-за военных кораблей / Others
22 июня 2023 г.

Минобороны Румынии выдвинуло ультиматум французской компании Naval Group: Бухарест требует в кратчайшие сроки поставить румынскому флоту корветы типа Gowind 2500. Для этого французский подрядчик должен завершить оформление контракта с местной верфью Constanța Shipyard. Об этом пишет издание Navy Recognition.

По его данным, министр обороны Румынии Анхель Тилвар поставил ультиматум Naval Group и ждет ответ до конца недели. В противном случае заказ получит следующий претендент — голландская компания Damen, занявшая второе место в тендере.

Бухарест заключил соглашение с консорциумом, объединившим Naval Group и Constanța Shipyard, еще в 2019 году. По контракту, французская и румынская компании должны построить в партнерстве четыре корвета класса Gowind 2500 для ВМС Румынии.

Однако, уточняет издание, процесс зашел в тупик из-за финансовых разногласий внутри консорциума. Министерство обороны Румынии пошло навстречу, неоднократно продлевая крайний срок для подписания контракта.

Ранее Румыния заключила контракт на приобретение подводных лодок типа Scorpene у Naval Group. Второе место в этом тендере также заняла Damen — она предлагает корветы Sigma 10514, оснащенные американским вооружением. На третьем месте — итальянская фирма Fincantieri.

В прошлом году Damen подтвердила, что готова компенсировать задержку и построить корветы на румынских верфях в Галацах и Мангалии.

Gowind 2500 может вмещать бортовой вертолет и дроны. Корабль оснащен полным комплексом вооружения, включая артиллерийские установки, зенитно-ракетные комплексы, пусковые установки противокорабельных ракет и торпедные установки. Для борьбы с электронными угрозами используются такие системы, как Vigile 200 Tactical R-ESM, Altesse Naval C-ESM и ложная пусковая установка Sylena MK2.

Как ранее писал TRT на русском, в апреле Минобороны Румынии заключило контракт с турецким производителем беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Baykar Makina на покупку дронов Bayraktar TB2. Сумма контракта составила $321 млн.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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