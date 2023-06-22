Минобороны Румынии выдвинуло ультиматум французской компании Naval Group: Бухарест требует в кратчайшие сроки поставить румынскому флоту корветы типа Gowind 2500. Для этого французский подрядчик должен завершить оформление контракта с местной верфью Constanța Shipyard. Об этом пишет издание Navy Recognition.

По его данным, министр обороны Румынии Анхель Тилвар поставил ультиматум Naval Group и ждет ответ до конца недели. В противном случае заказ получит следующий претендент — голландская компания Damen, занявшая второе место в тендере.

Бухарест заключил соглашение с консорциумом, объединившим Naval Group и Constanța Shipyard, еще в 2019 году. По контракту, французская и румынская компании должны построить в партнерстве четыре корвета класса Gowind 2500 для ВМС Румынии.

Однако, уточняет издание, процесс зашел в тупик из-за финансовых разногласий внутри консорциума. Министерство обороны Румынии пошло навстречу, неоднократно продлевая крайний срок для подписания контракта.

Ранее Румыния заключила контракт на приобретение подводных лодок типа Scorpene у Naval Group. Второе место в этом тендере также заняла Damen — она предлагает корветы Sigma 10514, оснащенные американским вооружением. На третьем месте — итальянская фирма Fincantieri.

В прошлом году Damen подтвердила, что готова компенсировать задержку и построить корветы на румынских верфях в Галацах и Мангалии.

Gowind 2500 может вмещать бортовой вертолет и дроны. Корабль оснащен полным комплексом вооружения, включая артиллерийские установки, зенитно-ракетные комплексы, пусковые установки противокорабельных ракет и торпедные установки. Для борьбы с электронными угрозами используются такие системы, как Vigile 200 Tactical R-ESM, Altesse Naval C-ESM и ложная пусковая установка Sylena MK2.

Как ранее писал TRT на русском, в апреле Минобороны Румынии заключило контракт с турецким производителем беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Baykar Makina на покупку дронов Bayraktar TB2. Сумма контракта составила $321 млн.