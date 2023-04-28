Минобороны Румынии заключило контракт с турецким производителем беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Baykar Makina на покупку дронов Bayraktar TB2. Сумма контракта составила $321 млн, сообщает официальный сайт Baykar.

Генеральный менеджер турецкой оборонной фирмы Халук Байрактар также подтвердил информацию о контракте, уточнив: Румыния, «имеет давнюю дружбу и прочные связи [с Турцией], основанные на взаимном доверии», присоединилась к списку стран, которые взяли на вооружение высокотехнологичный БПЛА Bayraktar TB2.

По словам Байрактара, уже 28 стран подписали экспортные контракты на закупку дрона TB2. Официальное уведомление о присуждении контракта было опубликовано на веб-сайте Tenders Electronic Daily, онлайн-версии приложения к официальному журналу ЕС.

В августе 2022 года Минобороны Румынии объявило о своем намерении закупить три комплекта дронов TB2 у Baykar Makina примерно за $300 млн и ожидало одобрения парламента. «Закупаемые системы БПЛА будут предназначены для сухопутных войск Румынии. Каждая система включает в себя шесть воздушных платформ с возможностью поражения целей (всего 18 беспилотников). Программа также включает в себя закупку первоначального пакета материально-технической поддержки, необходимого обучения и оборудования», — следовало из августовского заявления румынского министерства.

Вторая страна ЕС с турецкими дронами

Беспилотники должны быть доставлены в город Тимишоара, где расположена 93-я авиабаза румынских ВВС — там до вывода из эксплуатации размещались советские МиГ-23. После получения турецких дронов TB2 Румыния станет второй страной ЕС после Польши, которая будет эксплуатировать БПЛА этого типа, и третьим европейским членом НАТО, заказавшим эти дроны.

На вооружении румынской армии до сих пор не было современных БПЛА. Закупка турецких дронов идет в рамках концепции преобразования румынской армии до 2040 года.

Цель Бухареста — оснастить вооруженные силы страны новой военной техникой, обеспечивающей расширенную ситуационную осведомленность и повышенную огневую мощь.

Как ранее сообщило агентство Bloomberg, Румыния намерена увеличить свой оборонный бюджет до 2,5% ВВП в 2023 году. В прошлом году страна выделила на оборону около $6 млрд. Ранее в этом месяце президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что Бухарест также рассматривает возможность покупки американских F-35 для модернизации своих военно-воздушных сил.

Цена беспилотников Bayraktar TB2 варьируется в зависимости от оснащения и составляет от $1 млн до $5 млн, сообщают открытые источники, специализирующиеся на продукции оборонного назначения.

Bayraktar TB2 имеет репутацию лучшего в своем классе БПЛА в мире благодаря своим техническим характеристикам и операциям, в которых он использовался. Эти дроны поступили на вооружение Турецких вооруженных сил в 2014 году. TB2 доказали свою эффективность на поле боя в Сирии, Ливии, а также во время 44-дневной войны в Карабахе между Азербайджаном и Арменией.