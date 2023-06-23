Израиль может поставить Кипру списанные танки Merkava, пишет газета Haaretz со ссылкой на источники.

Таким образом Кипр может стать первой страной, получившей израильские танки.

Ожидается, что островному государству передадут танки Merkava второго и третьего поколений, произведенные в 1980-90-х годах. Они уже сняты с боевого дежурства. Сейчас на вооружении у армии Израиля танки современной, четвёртой модификации.

Источники газеты в Израиле и на Кипре подтверждают, что страны ведут переговоры о продаже боевых машин. Детали дискуссий источники раскрывать не стали, также не раскрыли информацию о возможных сроках поставок.

Один из источников отметил: стороны обсуждают сценарий, при котором Кипр купит у Израиля танки Merkava, после чего передаст Украине имеющиеся у него танки российского производства T-80у.

Haaretz уточняет: кипрские источники не подтверждают версию с такой схемой.

В январе издание World Defence News сообщило со ссылкой на источники, что Кипр готов передать Украине 82 советских танка Т-80У. Вместо них хотел бы получить немецкие танки Leopard 2, базирующиеся в Греции.

В апреле 2022 года США попросили власти Кипра передать Украине имеющееся на острове российское вооружение. В октябре того же года официальный представитель правительства Кипр Мариос Пелеканос в беседе с New York Times заявил: страна и «была бы готова рассмотреть» передачу части своего оружия и боеприпасов Киеву, если бы их получилось «заменить другой военной техникой равной мощности и возможностей».

Ранее TRT на русском писал, что Израиль ведет переговоры с двумя странами о поставках порядка 200 танков Merkava второго и третьего поколений.

Информацию о ведущихся переговорах подтвердил глава отдела оборонного экспорта Минобороны Израиля бригадный генерал запаса Яир Кулас. Он не уточнил, с какими именно государствами Израиль ведет переговоры. Военный лишь уточнил, что одно из них расположено «в континентальной Европе».

Основной боевой танк Merkava (в переводе с иврита «колесница») производится в Израиле с 1979 года. Haaretz уточняет: танк Merkava III был принят на вооружение в 1990 году, а в 2020-м был выведен из эксплуатации. Машина оснащена 120-мм пушкой, способной поражать бронированные цели, в том числе танки.

Предыдущие версии танка имели 105-мм пушки. Merkava III также может стрелять противотанковыми ракетами LAHAT, дальность действия которых примерно в два раза больше, чем у ракет AT-11 Sniper, запускаемых танками Т-80У, которые в настоящее время используются на Кипре.

Израиль до сих пор не оказывал Киеву прямой военной поддержки, пытаясь избежать ухудшения отношений с Москвой.

В октябре 2022 года действовавший тогда глава израильского Минобороны Бенни Ганц заявил: Израиль не будет поставлять оружие Киеву.

«Израиль не изменил своей политики в отношении Украины. Мы поддерживаем Запад, однако вооружение поставлять Украине не будем. Мы запросили информацию у украинцев относительно их нужд, предложили свою помощь в обеспечении жизненно важной системы раннего предупреждения», — подчеркивал политик. Однако 4 февраля новоизбранный премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил: страна рассмотрит возможность передать пакет боевой техники Украине.