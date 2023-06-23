Страны Запада, которые входят в международную коалицию по закупкам истребителей F-16 для Киева, хотят обучать украинских пилотов в Румынии. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на три источника — западного чиновника, а также действующего и бывшего сотрудников Пентагона.

По данным издания, коалиция и власти Бухареста обсуждают контракт на проведение тренировочных полетов для украинцев на одном из румынских полигонов.

Источники Politico уточняют: тренировки будет вести производитель F-16 Lockheed Martin. О том, что фирма готова обучать украинских пилотов, ранее заявил ее главный операционный директор Фрэнк Сент-Джон.

Коалиция по F-16 была создана в мае текущего года. В нее вошли Великобритания, Дания, Нидерланды, США, Португалия, Норвегия и Бельгия. Первый этап тренировки украинских пилотов, как ожидается, состоится в Великобритании. Там пройдет «наземная базовая подготовка» летчиков, чтобы в дальнейшем они могли пройти обучение на F-16, пишет Foreign Policy.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 20 июня отметил, что «скоро начнутся фактические тренировки». Президент страны Владимир Зеленский, в свою очередь, уточнил, что обучение украинских пилотов начнется в августе.

Европейские чиновники в беседе с Politico не подтвердили и не опровергли тренировку украинских летчиков в Румынии. В МИД страны также не стали комментировать эти сведения. Представитель Минобороны Нидерландов пояснил Politico, что страны коалиции работают над созданием учебного центра в Восточной Европе. Какая именно страна предоставит истребители для тренировок, еще не решено.

Когда Киев получит истребители?

Как ранее писал TRT на русском, Украина за последний год неоднократно запрашивала у США F-16, но все время получала отказ. Позиция Вашингтона смягчилась лишь в мае: Белый дом согласился обучать украинских летчиков управлению F-16 и заявил, что не будет возражать, если другие страны передадут F-16 Украине. В Пентагоне при этом исключили, что ВСУ будут применять истребители во время контрнаступления.

Ранее во время визита в Лондон президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что вскоре Киев может получить истребители F-16, заявив, что надеется на скорое принятие «очень важных» решений по этому вопросу с помощью Великобритании.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что поставки истребителей начнутся лишь в следующем году. Президент Зеленский отметил, что поставки могут начаться уже через шесть-семь месяцев. Военные аналитики предполагают, что европейские страны могут поставить Украине около 125 боеготовых F-16. При этом, по оценке украинских властей, для того, чтобы противостоять России в воздухе, Украине нужно около 180 истребителей.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что планы Запада передать Киеву истребители — это «неприемлемая эскалация‎»‎. По его словам, Россия даст «военно-технический ответ» на угрозу для страны.