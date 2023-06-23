Национальный банк Кыргызстана разрешил банкам выпускать «‎исламские»‎ кредитные и дебетовые карты. На такие платежные средства нельзя будет начислять проценты, сообщает пресс-служба Нацбанка республики.

Постановление вступит в силу 29 июня. Нацбанк уточняет, что выдавший «исламскую» карту банк:

● не будет начислять процентные платежи, если владелец не внес своевременно необходимую суммы по полученному финансированию;

● не вправе начислять проценты на денежные средства на банковском счете клиента, к которому привязана «исламская» карта;

● клиенту нельзя использовать карту в целях, противоречащих стандартам шариата. В случае нарушения данного условия карта может быть заблокирована;

● может предоставлять держателю карты льготы, не запрещенные шариатом. Это преимущественное право на скидки в отеле, авиалиниях, резервирование ресторана и другие;

● не имеет права наделять владельца карты привилегиями, которые запрещаются шариатом. Сюда входит страхование жизни, вход в запрещенные места или запрещенные подарки;

● если клиент просрочил платежи и не погасил вовремя задолженность, банк вправе назначить штрафы и пени. Эти средства будут направлены на благотворительность.

Кыргызстан — светское государство. В декабре 2016 года парламент страны принял поправки, дополняющие Гражданский кодекс республики. В нем появилась глава о финансировании в соответствии с принципами ислама. В Нацбанке Кыргызстана также указали на разницу между шариатом как основой мусульманского права и его стандартами.

«Стандарты шариата — это правила и нормы, установленные признанными международными организациями в области исламских принципов финансирования (Организация бухгалтерского учета и аудита для исламских финансовых институтов, Совет исламских финансовых услуг). Они разработаны для финансово-кредитных учреждений, предлагающих исламские финансовые услуги», — уточнили в ведомстве.

В Кыргызстане, по данным на март 2023 года, услуги по исламским принципам финансирования предоставляют пять коммерческих банков и восемь микрокредитных компаний. Они получили специальную лицензию Нацбанка. Они оказывают услуги вне зависимости от вероисповедания клиента.

Исламский банкинг запрещает вкладывать средства во вредные для общества сферы: например, в производство алкогольной продукции, табачных изделий. Нельзя финансировать азартные игры и лотереи. Банк откажет клиенту в предоставлении финансирования, если средства запрашиваются для финансирования деятельности, «‎‎запрещенной правилами шариата».

Как ранее писал TRT на русском, в мае Кыргызстан и Узбекистан запустили строительство автомобильного завода в Чуйской области. Предприятие «Алтын Тулпар Унаа Курулуш» будет находиться в селе Ак-Су. На начальном этапе производственная мощность завода составит 10 тыс. автомобилей в год. На предприятии будет создано более 1 тыс. постоянных рабочих мест.