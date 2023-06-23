Власти Украины задумались о будущем газопровода Уренгой-Ужгород, по которому Россия продолжает прокачивать газ в Западную Европу. Как заявил министр энергетики страны Герман Галущенко в интервью Financial Times, нынешний контракт на транзит газа истекает в конце 2024 года, и рассчитывать на его продление в нынешних условиях нереалистично.

«Я правда не могу представить, как это можно сделать в двухстороннем порядке», — сказал он, отвечая на вопрос, ведется ли работа в этом направлении. И добавил: «Я могу сказать вам, что мы готовим нашу систему к прекращению поставок».

Стоит отметить, что после вторжения российских войск в Украину европейские страны сильно сократили закупки газа из России. Например, в 2022 году «Газпром» экспортировал в Европу лишь 61 млрд кубометров, хотя в довоенном 2021 году этот показатель достигал 146 млрд кубометров. При этом именно через Украину прокачивается весьма скромная доля от общего объема — около 5% или 3,5 млрд кубометров.

Как отмечает Financial Times, от поставок через Украину особенно сильно зависят две европейские страны — Словакия (до 95%) и Австрия (около 50%). Если же прокачка газа по этому трубопроводу действительно будет прекращена, единственным работающим газопроводом из России останется «Турецкий поток». Напомним, что «Северный поток», который проектировался для прямых поставок газа в Германию, подвергся атаке неизвестных диверсантов, и теперь практически не подлежит восстановлению — по крайней мере, такой ремонт займет очень долгое время и потребует огромных затрат. К тому подрядчики, которые могут выполнять работы, рискуют попасть под санкции США, что еще больше усложняет процесс.

Впрочем, все еще существует возможность, что продление контакта между Москвой и Киевом будет обсуждаться не на двухстороннем, а не общеевропейском уровне — такую мысль допускает и сам министр Галущенко. Издание Financial Times даже отправило в Еврокомиссию запрос о том, возможно ли участие Брюсселя в подобных переговорах, но не получило ответа.

Сейчас поставки российского газа через Украину не только не сокращаются, но даже растут. Как заявил в беседе с TRT на русском президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов, отказаться от использования этого газопровода теоретически возможно, но «нецелесообразно для ЕС и РФ по экономическим соображениям».

«Украинский транзит и «Турецкий поток» используются для снабжения разных стран, — пояснил он. — В настоящее время 7 стран ЕС получают российский газ по трубопроводам по следующим маршрутам поставок: транзитом через Украину — Словакия, Австрия, Словения, Италия; по «Балканскому потоку» — Румыния и Греция; а Венгрия — по обоим маршрутам».

Кроме того, через Украину снабжается Молдова и никакой альтернативы для этого не просматривается.

Поэтому, как полагает Марсель Салихов, свое решение о сворачивании поставок Украина в любом случае будет согласовывать со странами Евросоюза.

«Потенциально все можно заменить. Но российский газ транзитом через Украину идет в Южную Европу, где инфраструктура менее развита, — резюмирует он. — Нужно строить терминалы по приему СПГ и менять потоки в газотранспортных системах. Теоретически это все возможно, но требует денег и времени».