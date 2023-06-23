Казахстан намерен довести товарооборот с Азербайджаном до $1 млрд, заявил казахстанский премьер-министр Алихан Смаилов во время визита в Баку.

На встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым премьер уточнил: по итогам 2022 года товарооборот двух стран вырос на 40% и превысил $460 млн. По итогам 4 месяцев текущего года взаимная торговля выросла на 40% по сравнению с прошлогодними показателями и составила $185 млн.

«В соответствии с поставленной перед нами задачей по доведению товарооборота до $1 млрд мы совместно с правительством Азербайджана работаем над расширением торгово-экономических отношений», — подчеркнул премьер Казахстана.

Во время переговоров Алиев и Смаилов обсудили сотрудничество в нефтяной, транспортной сферах, а также в судостроении, ИКТ, гуманитарной и других сферах, уточняет сайт азербайджанского лидера.

«Реализация мер, о которых мы договорились, будет вносить вклад в увеличение товарооборота и создаст дополнительные возможности для бизнеса, для реализации еще более масштабных проектов в энергетике, транспорте и других отраслях», — сказал Ильхам Алиев. Политики отметили рост грузоперевозок между Азербайджаном и Казахстаном, а также увеличение грузопотока третьих сторон, транспортируемых по Среднему коридору через Каспийское море.

«‎На встрече было высоко оценено строительство Казахстаном Центра творческого развития детей в городе Физули, отмечена деятельность межправительственной комиссии‎, — говорится на сайте президента Алиева. — ‎В ходе беседы были обсуждены перспективы участия компаний дружественного Казахстана в различных проектах на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана‎».

Как ранее писал TRT на русском, казахстанская группа компаний PTC Holding построит портовый терминал в грузинском Поти. Цель проекта — развивать Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ). Об этом сообщает пресс-служба PTC.

Ориентировочная стоимость проекта — $10 млн. Площадь терминала составит 8 гектаров, его мощность — 80 тысяч контейнеров (в 20 футовом эквиваленте) в год. Проект планируют достроить к октябрю текущего года.