Антимонопольные органы в ЕС начали проверку производителей макаронных изделий союза. Ассоциации потребителей Италии требуют власти проверить, почему производители повышают цены на макароны в то время, как стоимость пшеницы уменьшается. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

По данным издания, ассоциации считают, что макаронные фабрики вступили в сговор, чтобы не снижать цены. Поэтому объединения потребителей призывают жителей Италии объявить «забастовку макаронным изделиям».

В Италии за последние несколько месяцев инфляция снизилась, но цена 1 кг макарон в стране за май выросла на 14% в годовом исчислении.

В апреле рост составил 15,7%, в марте — 17,5%. Рост цен на макароны превышает общую инфляцию в ЕС, уточняет газета. Он продолжается вопреки резкому падению стоимости пшеницы.

Международная ассоциация производителей макаронных изделий уточняет: итальянцы потребляют больше всех пасты в мире, на одного итальянца в год приходится 23 кг макарон. Потому для Италии рост цен создает «экзистенциальный кризис», заявил FT аналитик Shore Capital Клайв Блэк.

При этом Италия также остается крупнейшим производителем макаронных изделий в мире.

Ценовой потолок для макарон

В мае 2023 года после неожиданного скачка цен на макаронные изделия итальянские ассоциации потребителей потребовали от правительства установить предельную стоимость макарон. В ответ на это требование министр промышленности Италии Адольфо Урсо созвал кризисное совещание производителей, дистрибьюторов и ассоциаций макаронных изделий.

По данным FT, во время встречи все стороны надеялись договориться о решении, которое позволит успокоить потребителей. Но, пишет газета, чиновники лишь дали понять, что не намерены вмешиваться в ситуацию. Правительство выразило надежду на скорые изменения в рыночной конъюнктуре, якобы неизбежные с учетом продолжающегося снижения стоимости энергии и сырья.

Ассоциация потребителей Codacons в ответ на это решение подала в антимонопольный орган заявление с просьбой провести расследование. Группа считает, что производители макарон вступили в сговор, чтобы манипулировать ценами.

Группа активистов-потребителей Assoutenti призвала к «забастовке макарон»: она предлагает итальянцам целую неделю не покупать макаронные изделия, чтобы выразить протест росту цен. Забастовка начнется на следующей неделе. Представители Assoutenti убеждают итальянцев, что приготовленная дома вручную паста намного вкуснее магазинной.

Проблема не только в Италии

Аналогично растут цены на макароны и в других странах Европы: в апреле стоимость выросла на 27,6% в Великобритании, на 21,8% в Германии и на 21,4% во Франции. Французские фабрики также столкнулись с давлением со стороны покупателей.

На этом фоне правительство Эммануэля Макрона пригрозило местным производителям продуктов питания штрафами, если те не снизят цены. Компании De Cecco, Barilla и Panzani производят макароны из выращенной во Франции пшеницы. Ранее они обязались снизить цены с 1 июля. Однако теперь отказываются от комментариев.

Производители настаивают, что установили справедливые цены на свою продукцию. Недавнее увеличение стоимости, по их словам, связано с ростом издержек. Одна из причин возросших цен — война России и Украины, которая повлияла на глобальную цепочку поставок пшеницы, отмечают производители. Однако потребительские ассоциации уверены: макаронные фабрики спекулируют на ситуации и искусственно завышают цены.

«Реальность сильно отличается от их сообщений. Ежемесячное повышение цен в годовом исчислении вдвое превышает текущий уровень инфляции», — говорится в заявлении итальянской потребительской группы Codacons.

Потребляемые в Европе макароны производят преимущественно из муки твердых сортов пшеницы. Ее поставляет Канада. В 2021 году страна столкнулась с экстремальной жарой и засухой — это привело к резкому падению объемов производства и росту цен.

Исследовательская группа Mintec уточняет: стоимость канадской пшеницы с декабря 2021 неуклонно снижалась. В июне текущего года она немного выросла — это произошло после разрушения плотины Каховской ГЭС. Катастрофа ударила по мировым рынкам зерновых, пишет FT.

Общее снижение стоимости пшеницы с пиковых значений 2021 года составило более 40%. Несмотря на это, цена канадской пшеницы остается на 18,8% выше, чем была в июне 2021 года — до ценового скачка.

Как ранее писал TRT на русском, более четверти Европы страдает от засухи. В апреле текущего года наиболее критичная ситуация складывалась в Испании, Франции и Италии. Климатический кризис может привести к росту конкуренции внутри ЕС за водные ресурсы.

По данным Politico, в испанской Каталонии истощается ключевой резервуар, водохранилище Сау, обслуживающее миллионы жителей региона. Уровень воды в нем опустился так низко, что власти решили выловить рыбу, чтобы она не погибла и не загрязнила водоснабжение региона. Конфликт из-за воды спровоцировал столкновения во Франции, где несколько деревень больше не могут обеспечить своих жителей водопроводной водой. А самая большая река Италии — По, по состоянию на апрель, имела такой же низкий уровень воды, как в июне прошлого года.