Руководство Госдепартамента США не назначило лиц для координации вывода американских войск из Афганистана. Это привело к тому, что процесс превратился в хаотичную ситуацию, которая привела к гибели людей. Об этом говорится в 21-страничном докладе Госдепа «‎Афганистан после операции»‎ (Afghanistan After Action Review).

Авторы доклада указывают на недостатки в работе по предупреждению кризисных ситуаций. В отчете говорится, что Вашингтон получал не всю информацию о происходящем до и во время ухода американских войск из Афганистана. Из документа следует, что есть существенные расхождения и разногласия между Пентагоном и Госдепом.

Так, Минобороны США начало планировать вывод войск «‎‎немногим ранее», еще до середины августа 2021 года. В то же время участие Госдепартамента в планировании «‎‎было затруднено тем, что было неясно, кто во [внешнеполитическом] ведомстве играет ведущую роль» и ответственен за вывод военных.

«Решения президента (Дональда) Трампа и президента (Джо) Байдена о прекращении военной миссии США в Афганистане имели серьезные последствия для жизнеспособности афганского правительства и его безопасности», — говорится в отчете Госдепа.

«Эти решения выходят за рамки этого обзора, но команда AAR (After Action Review) обнаружила, что обе администрации недостаточно изучили наихудшие сценарии и то, как быстро они могут последовать», — заключают авторы доклада.

Кого винить: Байдена или Трампа?

Решение администрации Байдена вывести американские войска из Афганистана после 20 лет участия США в операциях в этой стране стало предметом пристального внимания со стороны Республиканской партии. Её представители указывают пальцем на Байдена, обвиняя его в поспешном выводе военных.

Демократы, включая Белый дом, возлагают вину на администрацию Трампа. Они отмечают: именно Трамп заключил сделку с талибами, которая и привела к выходу США из Афганистана.

В отчете Госдепартамента содержится гораздо более острая критика действий администрации Байдена, чем в опубликованном в апреле сводном документе Белого дома, уточняет CNN.

В этом документе авторы обвиняли администрацию Трампа в создании условий, приведших к хаосу при эвакуации.

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол раскритиковал отчет Госдепартамента. По его словам, ведомство обнародовало «‎‎лишь небольшую часть» из 87-страничного отчета.

«‎‎Это еще одна очевидная попытка скрыть вину администрации Байдена в хаотичной и кровопролитной эвакуации из Афганистана», — отметил республиканец Маккол.

Как передает CNN, президента Байдена 30 июня спросили об отчете и выводе военных из Афганистана. Отвечая на вопрос о том, признает ли он «‎‎ошибки» во время операции, Байден отметил, что поклялся: «‎‎Аль-Каиды» там не будет». «Я сказал, что мы получим помощь от талибов», — заявил президент. — Я был прав‎»‎. Оценка американской разведки в августе 2022 года показала, что «Аль-Каида» не восстановилась в Афганистане после вывода американских войск.

Самая долгая военная кампания

Решение о выводе военных США из республики Байден обнародовал 14 апреля 2021 года. Военная кампания в Афганистане стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории — с 2001 по 2021 год. Вывод войск США из страны начался в мае 2021 года.

Как ранее писал TRT на русском, Франция с 2014 года проводила на территории Афганистана секретную операцию «‎Шамшад». Ее целью был сбор разведданных для защиты интересов Франции в Афганистане, в том числе для защиты французской территории от террористических групп.

После смены власти в Кабуле в августе 2021 года французские службы безопасности бросили афганских агентов, оставили их без какой-либо поддержки. Об этом, ссылаясь на собственное расследование, сообщает проект Lighthouse Reports.