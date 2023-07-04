НАТО не будет поставлять Украине истребители F-16 американского производства до завершения контрнаступления. Об этом в интервью радиостанции LBC заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

Представитель альянса отметил: пока блок не может обучать украинских пилотов и технических специалистов для обслуживания истребителей — «это невозможно до этого контрнаступления».

«Он [вопрос поставок F-16] не будет решен в краткосрочной перспективе для этого контрнаступления», — уточнил Бауэр.

«Обучение этих пилотов, обучение техников, обеспечение логистической системы, которая действительно может поддерживать эти самолеты, будет невозможно до этого контрнаступления. Мы не должны смешивать эти две дискуссии [о контрнаступлении и истребителях]. Я думаю, это важно и понятно, что Украина просит эти истребители. Но мы не должны смешивать это сейчас с дискуссией о контрнаступлении», — подчеркнул адмирал.

По его словам, текущая военная операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) продвигается «крайне тяжело». Он отметил: украинские военные встречают «три линии обороны, большие минные поля» и серьезные препятствия для транспорта.

3 июля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что западные партнеры Киева до сих пор не начали обучение пилотов — хотя ранее обещали, что начнут его в июне. «Это означает, что график тренировки начинает сдвигаться. Мы работаем сейчас со всеми причастными сторонами, со всеми странами, которые участвуют в авиационной коалиции, чтобы максимально ускорить процесс», — пояснил Кулеба.

Коалиция для закупки F-16

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно просил западных союзников предоставить истребители, в том числе F-16, которые есть у ряда членов НАТО. В мае союзники Киева создали коалицию для поставки Украине истребителей. В нее вошли Великобритания, Дания, Нидерланды, США, Португалия, Норвегия и Бельгия.

В мае США поддержали намерение Нидерландов и Дании начать обучение украинских пилотов управлению F-16. Вашингтон обещал приступить к обсуждению, кто поставит Киеву истребители. Однако в Пентагоне отметили: пока рано говорить о сроках поставки самолетов.

Как ранее писал TRT на русском, члены коалиции по закупкам истребителей F-16 для Киева хотят обучать украинских пилотов в Румынии.

По данным Politico, коалиция и власти Бухареста обсуждают контракт на проведение тренировочных полетов для украинцев на одном из румынских полигонов. При этом источники издания утверждают, что Украина получит истребители не раньше 2024 года. Собеседники Politico также сообщили, что тренировки украинских пилотов в Румынии будет вести производитель F-16 Lockheed Martin. О том, что фирма готова обучать украинских пилотов, ранее заявил ее главный операционный директор Фрэнк Сент-Джон.