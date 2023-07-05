Поезд со строительными материалами впервые отправили из Китая в Узбекистан по мультимодальному маршруту «Лангфан – Кашгар – Иркештам – Ош – Ташкент». Груз доедет из китайского городского округа Ланфан до столицы Узбекистана за 12 дней, сообщила пресс-служба «Узбекистон темир йуллари».

Поезд отправился с китайской станции Ланфан 4 июля. В его составе 41 вагон, груженный строительными материалами. Расстояние всего пути составляет около 6000 километров, а общий вес груза более 1000 тонн. 9 июня этого года был отправлен первый поезд по транспортному коридору Китай — Кыргызстан — Узбекистан из китайской станции Ланьчжоу.

Перевозки по новому мультимодальному коридору, будут осуществляться из пункта отправки по железной дороге до станции Кашгар. Далее, с перевалкой, на автомобильном транспорте до железнодорожной станции Ош. Со станции Ош до Ташкента грузы будут доставлены по железной дороге в составе грузового поезда.

Новый сухопутный маршрут является самым коротким и быстрым, он значительно облегчит логистику и повысит эффективность доставки грузов из Китая в Узбекистан.

В конце июня из Китая в Узбекистан через Туркменистан и Иран также прошел первый контейнерный поезд, загруженный бытовой техникой — холодильниками, стиральными машинами и газовыми плитами. Контейнеры перевозятся из Китая морским путем в порт Бендер-Аббас и поступают в Узбекистан через Туркменистан, где загружаются на железнодорожные платформы в порту Бендер-Аббас в Иране.