В январе-мае 2023 года в Кыргызстане было произведено 6,486 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. По данным Госкомстата Кыргызстана, показатель увеличился на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, когда в стране было произведено 5,528 миллиарда киловатт-часов электроэнергии.

В мае 2023 года в Кыргызстане было произведено в общей сложности 960,5 миллиона киловатт-часов электроэнергии, что на 10,4 процента больше, чем в мае прошлого года (869,8 миллиона киловатт-часов).

Всего в 2022 году Кыргызстан выработал 13,8 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 9 процентов меньше, чем в 2021 году (15,1 миллиарда киловатт-часов). Наибольшее количество электроэнергии — 11,5 миллиарда киловатт-часов — было выработано в Джалал-Абадской области, это на 9 процентов ниже показателя 2021 года (12,6 миллиарда киловатт-часов).

Кыргызстан активно развивает сектор гидроэнергетики. В стране были определены ключевые проекты в области гидроэнергетики. Они включают в себя реконструкцию Токтогульской ГЭС, запуск второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2 и модернизацию Уч-Курганской ГЭС.

Также в Нарынской области началось строительство новой гидроэлектростанции «Куланак». Проект финансируют Российско-Кыргызский фонд развития и Евразийский банк развития. Они внесут 75% от общей суммы. Оба ведомства выделят по 44 миллиона долларов. Уже готова площадка под строительство дамбы для новой ГЭС. Оборудованы помещения для персонала и заключены контракты на поставку гидросилового оборудования.

Общая стоимость проекта почти 120 миллионов долларов. Новая гидроэлектростанция будет иметь мощность 100 мегаватт и позволит сократить энергодефицит в Кыргызстане на 20%. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2026 год.