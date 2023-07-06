ПОЛИТИКА
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Россия выступила за участие Афганистана в проектах ШОС
Спецпредставитель президента РФ уточнил: без Кабула невозможно реализовать транспортные и энергетические инициативы в регионе
Россия выступила за участие Афганистана в проектах ШОС
Россия выступила за участие Афганистана в проектах ШОС / Others
6 июля 2023 г.

Афганистан следует приглашать в проекты Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Без него невозможно реализовать проекты в сфере транспорта и энергетики в регионе. Об этом 6 июля заявил спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов. Его слова приводит государственное агентство РИА Новости.

«Афганистан должен вовлекаться во все общие проекты — это очевидно. Невозможно развивать ни транспортную взаимосвязь, ни крупные энергетические проекты без участия этой страны», — заявил дипломат.

Хакимов подчеркнул: Афганистан остается наблюдателем при ШОС несмотря на то, что в республике сменилась власть. Страну с 2021 года контролирует движение «Талибан», которое находится под международными санкциями за террористическую деятельность. Спецпредставитель уточнил: в ШОС в качестве наблюдателя принималось афганское государство, а не правительство.

Дипломат также подчеркнул: пока не работает контактная группа ШОС-Афганистан. Это связано с тем, что мировое сообщество не признает новые власти Кабула. Это осложняет подключение Афганистана к региональным проектам ШОС: к газопроводу ТАПИ из Туркменистана в Индию, а также к строительству линий электропередачи CASA-1000.

Последний проект позволит экспортировать излишки гидроэлектроэнергии из Кыргызстана и Таджикистана в Афганистан и Пакистан. Ожидается, что проект будет завершен в 2023 году. Его стоимость — $1,16 млрд.

5 июля представители «Талибана» заявили о желании участвовать в следующем саммите ШОС в Казахстане. Члены движения отметили, что рассматривают свое присутствие как «фундаментальное право, а отсутствие — как препятствие общему сотрудничеству».

Как ранее писал TRT на русском, в июне главы МИД стран-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заявили о целесообразности подключения Туркменистана и Узбекистана к деятельности объединения на афганском направлении.

Политики выразили обеспокоенность ухудшением ситуации с безопасностью в Афганистане и активизацией деятельности международных террористических организаций. Это прежде всего террористы ДАЕШ и отделения «Вилаят Хорасан», следует из текста заявления.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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