Министерство транспорта России планирует создать цифровую платформу для обмена информацией о грузоперевозках со странами АСЕАН, БРИКС, ШОС и ЕАЭС. Об этом пишет газета «‎Ведомости»‎ со ссылкой на закупочную документацию ведомства.

Издание уточняет: заявка от Минтранса на создание платформы появилась на портале госзакупок 29 июня. Ведомство объявило открытый конкурс на проведение исследования и планирование будущей системы. На этот этап выделят 57 млн руб. ($613 тыс.). Первый этап должен быть завершен до 20 мая 2024 года. Сама платформа должна быть готова к 2030 году.

Цель системы — обеспечить «бесшовную грузовую логистику». Платформа будет использовать электронные навигационные пломбы. Они будут передавать информацию о местоположении транспортного средства и обеспечивать контроль доступа к грузовому отсеку.

Также платформа позволит наладить сквозной обмен электронными документами о грузоперевозках на межгосударственном уровне. Помимо этого, Минтранс создаст цифровые площадки для заказа грузоперевозок, логистических услуг и услуг электронной коммерции.

Как ранее писал TRT на русском, страны группы БРИКС с 2020 года превосходят государства G7 по вкладу в рост мировой экономики. В предстоящую пятилетку — с 2023 по 2028 годы — эта тенденция усилится: доля БРИКС вырастет до 33,6%, тогда как у Группы семи она снизится до 27,8%.

По данным Bloomberg, ожидается, что 75% мирового роста будет сосредоточено в 20 странах и более половины в четырех ведущих странах: Китае, Индии, США и Индонезии. Вклад группы G7 будет сокращаться, однако такие члены объединения, как ФРГ, Япония, Великобритания и Франция останутся в десятке крупнейших вкладчиков в глобальный рост экономики, уточняет агентство.

По данным издания, в 2020 году доли БРИКС и G7 в мировом ВВП по паритету покупательной способности сравнялись и составили по 31%. В 2023 году частники БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) обеспечат 32,1% мирового роста. В то же время страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) — 29,9%.