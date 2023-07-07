При Главном управлении охраны Национальной гвардии Узбекистана планируется создать охранно-патрульную службу. Об этом говорится в проекте постановления правительства, опубликованном для общественного обсуждения.

Новая структура создается «для обеспечения оперативного воздействия на складывающуюся криминогенную и социальную обстановку, расширения прав и возможностей органов местного самоуправления по привлечению дополнительных сил и средств для обеспечения общественной безопасности, предупреждения правонарушений и борьбы с преступностью», говорится в документе.

Документ создан на основе протокола собрания Совета безопасности при президенте 13 января 2023 года.

Проектом документа также утверждается положение об охранно-патрульной службе. Нацгвардии поручено разработать и утвердить тарифы на услуги службы, то есть новая структура будет работать по принципу самофинансирования за счет средств, полученных за охранные услуги, для ее создания не требуется выделения средств из госбюджета.

Группы охранно-постовой службы будут состоять из двух-трех человек, которые будут патрулировать территорию по утвержденному маршруту на специальном транспортном средстве. Наряды службы будут перемещаться на спецавтомобилях в радиусе 6−8 км. Это расстояние может быть увеличено или сокращено в соответствии с договором, пишет «Новости Узбекистана».

В мае 2023 президентом страны был подписан закон о расширении полномочий сотрудников Нацгвардии, которые смогут штрафовать за употребление алкоголя в общественных местах, вовлечение несовершеннолетнего в антисоциальное поведение и др. Они также смогут оформлять протоколы некоторым статьям КоАО.

Как ранее писал TRT на русском, доля военнослужащих по контракту в армии Узбекистана выросла с 37% в 2016 году до 68% в 2021-м. Сегодня контингент вооруженных сил Узбекистана составляет около 70 тысяч человек, он имеет опыт боевых действий против боевиков в Янгиабаде, Баткене и в других столкновениях.

Сухопутные войска делятся на пять военных округов и состоят из 28 бригад: они укомплектованы в основном российской и советской военной техникой. ВВС и ПВО включают 60-ю авиа- (Карши-Ханабад) и 12-ю зенитно-ракетную бригады, 65-й (Бухара) и 66-й (Чирчик) вертолетные полки. В ВВС Узбекистана имеется 145 истребителей. Узбекистан больше всех в регионе вкладывает в армию с точки зрения ВВП: около 4%.