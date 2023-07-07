Германия рискует впасть в зависимость и поступает противоречиво, отвергая атомную энергетику и одновременно покупая у соседних государств генерируемое АЭС электричество, заявила глава министерства энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше в интервью Handelsblatt.

«Противоречиво, когда, с одной стороны, происходит массовый импорт французской ядерной энергии, а с другой — отклоняется любой законодательный текст в ЕС, который признает добавленную стоимость этой низкоуглеродной формы энергии», — заявила министр, имея в виду действия представителей ФРГ в бюрократических структурах Евросоюза.

По словам Панье-Рюнаше, каждая страна ЕС обязана обеспечить собственные поставки и внести свой вклад в стабильность европейской энергосети: «Германия рискует стать более зависимой от своих соседей в плане ядерной энергии». Кроме того, ФРГ планирует строительство новых ГЭС и получает довольно большой объем энергии, получаемой из угля (33%), хотя во Франции данный показатель составляет всего 0,6%.

В апреле в Германии была прекращена эксплуатация последних трех работающих в стране энергоблоков АЭС — «Изар-2», «Неккарвестхайм-2» и «Эмсланд», напоминает российское агентство «Прайм».

Власти Германии официально заявляли о намерении полностью отказаться от использования угля к 2030 году. Однако их реальные действия в 2022 году и начале 2023 года вызвали вопросы у экологов, насколько власти ФРГ придерживаются этой программы не на словах, а в документах. Наращивание использования угля, которое наблюдается в стране, по мнению многих, напрямую противоречит заявленным планам правительства по переходу на экологические технологии. В январе планы правительства разрушить населенный пункт Лутцерат для расширения угольного карьера Гарцвайлер спровоцировали массовые протесты экологов, писал TRT на русском.

В марте 2023-го издание Politico сообщило о конфликте между Германией и Францией по вопросу запрета автомобилей с ДВС и ядерной энергетики. В мае Франция и Германия так и не проявили никаких признаков приближения к компромиссу относительно роли АЭС в переходе ЕС к более чистой энергетике, сообщил Bloomberg. В частности, Париж стремился юридически уравнять энергию, которая вырабатывается французскими атомными реакторами, с энергией, получаемой из ветряных и солнечных электростанций, то есть добиться того, чтобы АЭС тоже признали «зелеными».