ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Ядерные субмарины США заставят Россию замолчать?
Украина приветствует решение Трампа переместить ядерные подлодки к берегам России
Ядерные субмарины США заставят Россию замолчать?
Дмитрий Медведев и Дональд Трамп / Reuters
4 августа 2025 г.

Главный помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак приветствовал решение Дональда Трампа направить американские ядерные субмарины к границам России. По его словам, этот шаг заставил российских чиновников, включая экс-президента РФ Дмитрия Медведева, замолчать.

«Как только американские ядерные субмарины появились — он (Медведев) внезапно замолчал. Россия понимает только одно: силу», — написал Ермак в соцсетях.

Решение Трампа о переброске субмарин стало ответом на агрессивный пост Медведева в соцсети X (ранее Twitter), где бывший президент РФ обвинил Трампа в провокациях и в очередной раз напомнил о российском ядерном оружии — в частности, о системе «‎Мертвая рука»‎. Трамп назвал эти заявления «глупыми и опасными» и подчеркнул: «Слова имеют последствия».

«‎Скажите Медведеву, провалившемуся бывшему президенту России, который до сих пор думает, что он президент, чтобы он следил за своими словами. Потому что он заходит на очень опасную территорию», — прокомментировал заявления Медведева глава Белого дома, приказав направить подлодки к российскому побережью.

Вместе с этим неоднозначным решением Трамп продвигает и дипломатические инициативы. На этой неделе, как ожидается, спецпредставитель США Стив Уиткофф посетит Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Трамп дал сторонам срок до 8 августа, чтобы достичь соглашения о прекращении огня. В противном случае президент США обещает ввести 100% тарифы на весь российский экспорт.

recommended

Однако пока президент РФ не проявляет признаков уступок. 1 августа он вновь повторил требования Москвы, одновременно заявив о стремлении к «долгосрочному и стабильному миру». В Киеве таким заявлениям не верят.

Президент Зеленский опубликовал видео ударов российских беспилотников по медикам и спасателям 2 и 3 августа. Он обвинил Москву в преднамеренных атаках на гуманитарные службы и призвал Запад усилить санкции.

«Российские дроны-камикадзе бьют по тем, кто прибыл спасать — медикам, пожарным, волонтерам. Российская армия просто убивает все живое», — заявил Зеленский. — «Мир обладает достаточной силой, чтобы остановить это. Каждый день промедления стоит нам жизней».

СвязанныеTRT Global - Ядерный аргумент Трампа


Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us