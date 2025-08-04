Главный помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак приветствовал решение Дональда Трампа направить американские ядерные субмарины к границам России. По его словам, этот шаг заставил российских чиновников, включая экс-президента РФ Дмитрия Медведева, замолчать.

«Как только американские ядерные субмарины появились — он (Медведев) внезапно замолчал. Россия понимает только одно: силу», — написал Ермак в соцсетях.

Решение Трампа о переброске субмарин стало ответом на агрессивный пост Медведева в соцсети X (ранее Twitter), где бывший президент РФ обвинил Трампа в провокациях и в очередной раз напомнил о российском ядерном оружии — в частности, о системе «‎Мертвая рука»‎. Трамп назвал эти заявления «глупыми и опасными» и подчеркнул: «Слова имеют последствия».

«‎Скажите Медведеву, провалившемуся бывшему президенту России, который до сих пор думает, что он президент, чтобы он следил за своими словами. Потому что он заходит на очень опасную территорию», — прокомментировал заявления Медведева глава Белого дома, приказав направить подлодки к российскому побережью.

Вместе с этим неоднозначным решением Трамп продвигает и дипломатические инициативы. На этой неделе, как ожидается, спецпредставитель США Стив Уиткофф посетит Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Трамп дал сторонам срок до 8 августа, чтобы достичь соглашения о прекращении огня. В противном случае президент США обещает ввести 100% тарифы на весь российский экспорт.