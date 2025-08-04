Главный помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак приветствовал решение Дональда Трампа направить американские ядерные субмарины к границам России. По его словам, этот шаг заставил российских чиновников, включая экс-президента РФ Дмитрия Медведева, замолчать.
«Как только американские ядерные субмарины появились — он (Медведев) внезапно замолчал. Россия понимает только одно: силу», — написал Ермак в соцсетях.
Решение Трампа о переброске субмарин стало ответом на агрессивный пост Медведева в соцсети X (ранее Twitter), где бывший президент РФ обвинил Трампа в провокациях и в очередной раз напомнил о российском ядерном оружии — в частности, о системе «Мертвая рука». Трамп назвал эти заявления «глупыми и опасными» и подчеркнул: «Слова имеют последствия».
«Скажите Медведеву, провалившемуся бывшему президенту России, который до сих пор думает, что он президент, чтобы он следил за своими словами. Потому что он заходит на очень опасную территорию», — прокомментировал заявления Медведева глава Белого дома, приказав направить подлодки к российскому побережью.
Вместе с этим неоднозначным решением Трамп продвигает и дипломатические инициативы. На этой неделе, как ожидается, спецпредставитель США Стив Уиткофф посетит Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Трамп дал сторонам срок до 8 августа, чтобы достичь соглашения о прекращении огня. В противном случае президент США обещает ввести 100% тарифы на весь российский экспорт.
Однако пока президент РФ не проявляет признаков уступок. 1 августа он вновь повторил требования Москвы, одновременно заявив о стремлении к «долгосрочному и стабильному миру». В Киеве таким заявлениям не верят.
Президент Зеленский опубликовал видео ударов российских беспилотников по медикам и спасателям 2 и 3 августа. Он обвинил Москву в преднамеренных атаках на гуманитарные службы и призвал Запад усилить санкции.
«Российские дроны-камикадзе бьют по тем, кто прибыл спасать — медикам, пожарным, волонтерам. Российская армия просто убивает все живое», — заявил Зеленский. — «Мир обладает достаточной силой, чтобы остановить это. Каждый день промедления стоит нам жизней».