ПОЛИТИКА
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Как Асад вывез миллионы из Сирии?
За сутки до краха режима диктатор вывез украденные $500 тысяч на четырех тайных рейсах
Как Асад вывез миллионы из Сирии?
Башар Асад / Reuters
17 апреля 2025 г.

В декабре 2024 года, на фоне краха режима в Сирии, Башар Асад тайно организовал операцию по вывозу наличных, ценностей и конфиденциальных документов.

Как выяснило агентство Reuters, в течение 48 часов из Дамаска были выполнены четыре рейса на частном самолете, зарегистрированном в Гамбии. За логистику отвечал экономический советник Асада Ясар Ибрагим. Спутниковые снимки и данные отслеживания подтверждают маршруты самолета в направлении ОАЭ. Выяснить, куда делись наличные после этого, практически невозможно.

Реактивный бизнес-джет Embraer Legacy 600 с номером C5-SKY перевозил черные сумки с более чем $500 тыс. наличными, а также жесткие диски и документы, описывающие бизнес-империю Асада — под кодовым названием «Группа». В этих материалах содержится информация о телекоммуникациях, банках, недвижимости и офшорных счетах. На борту также находились родственники Асада и сотрудники президентского дворца, уточняет издание.

Последний рейс вылетел с российской базы Хмеймим в Латакии. В тот же день Асад бежал в Россию. Среди пассажиров был Ахмед Халил, попавший под западные санкции бизнесмен, который незадолго до этого снял $500 тыс. с сирийского банковского счета. Как отмечает Reuters, эти средства Асад мог забрать с собой в Россию.

Самолет был арендован Ибрагимом у ливанского бизнесмена Мухаммада Вехбе и в окружении Асада назывался «ливанским самолетом». Несмотря на регистрацию в Гамбии, данные указывают на связь с ливанскими и иракскими владельцами. Вехбе отрицает участие, утверждая, что лишь время от времени арендует этот борт у брокера.

Новый президент Сирии Ахмед аш-Шара подтвердил, что средства были вывезены за границу, и пообещал вернуть их. Reuters не удалось установить, лично ли Асад отдал приказ об этом, однако источники уверены: без его одобрения операция была бы невозможна.


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